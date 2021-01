A LG está preparada para produzir um telefone rollable em breve [Atualização: LG Rollable concept revelado]

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG já produziu uma TV rollable antes que você deve se lembrar e agora parece que a gigante coreana está prestes a revelar um telefone rollable para acompanhar o inovador LG Wing .

Atualização: a LG já provocou o telefone durante sua conferência de imprensa CES 2021 e parece ser chamado de LG Rollable. Estará conosco no final do ano?

A LG não é a primeira empresa a apresentar um - tanto a TCL quanto a Oppo também exibiram conceitos de telefones móveis anteriormente, enquanto a Samsung demonstrou há muito tempo uma tecnologia de tela flexível.

O TCL até mostrou alguns dispositivos antes , um horizontal e um vertical. A LG também tinha uma patente anterior para a tecnologia

Existem poucos detalhes sobre o "Projeto B", que parece ser o título de trabalho para o novo dispositivo, mas temos alguns detalhes iniciais em uma postagem no fórum . Não sabemos se as imagens aqui são renderizações oficiais ou não, infelizmente, mas em todo caso dão uma boa ideia do dispositivo.

Também temos alguns detalhes adicionais sobre o tamanho e a resolução da tela - tanto quando enrolada quanto desenrolada - o post afirma que o dispositivo terá uma tela de 2.428 x 1.080 de 6,8 polegadas que se estende a uma tela de 2.428 x 1.600 de 7,14 polegadas . Portanto, ele terá o mesmo tamanho e orientação de um smartphone tradicional até que seja desenrolado.

De acordo com Slashgear , outros vazamentos sugerem que o dispositivo tem uma bateria de 4.200 mAh e 16 GB de RAM, embora, como observa o site, 16 GB de RAM pareça muito, já que até os telefones LG de ponta tendem a não ter especificações de ponta como essa.

Escrito por Dan Grabham.