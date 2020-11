Os planos futuros de smartphones da LG sugeriram Velvet 2, rollable e um novo carro-chefe

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No ano passado, a LG interrompeu o lançamento de atualizações incrementais para seus smartphones, em vez de misturar um pouco as coisas. Isso viu o lançamento do LG Velvet em 2020 - instalado no Snapdragon 765 - e mais recentemente o LG Wing, um novo dispositivo giratório de tela dupla.

Novos detalhes lançam alguma luz sobre os planos futuros da LG, em primeiro lugar dizendo que haverá uma versão de segunda geração do LG Velvet em 2021, que esperamos ser um dispositivo atualizado em linhas semelhantes ao primeiro, sentado no meio de hardware da série Snapdragon 700 de vários tamanhos.

Também há uma reiteração dos planos da LG de lançar um dispositivo com tela flexível. Isso foi provocado no lançamento do LG Wing. O Projeto Explorador é o nome que a LG dá a esses novos dispositivos, com o segundo sendo chamado de Projeto B.

O lançamento previsto para este novo dispositivo seria março de 2021 e imaginamos que em qualquer ano normal esse dispositivo seria anunciado e apresentado no Mobile World Congress , mas com esse evento agendado para o final de junho de 2021, suspeitamos que a maioria dos dispositivos apresentados off no evento já terá sido lançado.

A Elec diz que enquanto a nova versão do LG Velvet será fabricada por um fabricante original, o novo dispositivo do Projeto B será construído pela própria LG.

Isso também se aplica ao novo dispositivo carro-chefe da LG. Diz-se que ele tem o codinome Rainbow, com a expectativa de que fique no mesmo nível dos dispositivos da série V da LG. O cronograma de lançamento deste novo dispositivo é no primeiro trimestre de 2021 e esperamos que ele se situe no novo Qualcomm Snapdragon 875, com lançamento previsto para dezembro de 2020 .

Escrito por Chris Hall.