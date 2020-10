LG lança telefone K92 5G ultra-barato nos EUA por US $ 350

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG apresentou discretamente um novo smartphone K92, que vem com suporte para redes 5G sub-6 nos EUA através da AT&T, Cricket e US Cellular.

Lembre-se de que ele não oferece suporte para mmWave 5G como os telefones 5G mais caros. Ainda assim, esse telefone custa menos de US $ 400, o que o torna um dos aparelhos 5G mais acessíveis disponíveis. Ele apresenta o chipset Snapdragon 690 5G (também visto no novo mid-ranger da OnePlus, o Nord N10 5G), uma tela FHD + de 6,7 polegadas com um furador, uma câmera frontal de 16 megapixels, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e até 2 TB de espaço de armazenamento via cartão microSD.

Quanto às câmeras traseiras, o LG K92 oferece uma câmera principal de 64 megapixels com uma abertura f / 1,78, bem como uma ultra-ampla de 5 megapixels com um campo de visão de 115 graus e dois sensores de 2 megapixels para profundidade e macro de disparo. Finalmente, ele tem um par de alto-falantes estéreo 3D Sound Engine e um leitor de impressão digital montado na lateral.

Ah, e o LG K92 com Android possui uma bateria de 4.000 mAh.

O smartphone LG K92 5G chega às lojas nos EUA em 6 de novembro de 2020 na AT&T. Custará $ 395 por meio da operadora . A Cricket, de propriedade da AT&T, também venderá o telefone por US $ 40 a menos, ou US $ 359. E a US Cellular venderá o K92 por cerca de US $ 350, também, quando for lançado por lá em 19 de novembro de 2020.

Escrito por Maggie Tillman.