O próximo telefone Explorer Project da LG terá display pull-out

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a LG revelou seu bizarro mas brilhante telefone com tela rotativa Wing em 14 de setembro, a empresa deixou claro que - como parte de seu Projeto Explorer - haveria outros dispositivos para desafiar a noção do que é um smartphone moderno.

Escondido bem no final do briefing online estava um teaser do próximo dispositivo do Projeto Explorer: um telefone com uma tela destacável. Não há nenhum codinome para acompanhá-lo ainda, mas considerando a nomenclatura sensata do Wing, esperamos que siga em uma linha semelhante (LG Flap alguém? Estamos brincando).

Na verdade, não é a primeira vez que vimos um protótipo de telefone extraível. A TCL vem explorando a ideia e exibindo manequins de corpos telefônicos há muitos meses - conforme provocado em março com seu conceito de telefone móvel (clique para ver o vídeo) .

Como destacamos então, no entanto, tal dispositivo sofre inerentemente de detritos que entram na superfície da tela, o que pode causar arranhões ao puxar a tela para dentro e para fora do dispositivo.

Como a LG vai contornar esse enigma? Bem, não sabemos agora. Afinal, o dispositivo Explorer Project mkII quase não foi exibido. A foto quase toda preta no topo desta mesma página contesta isso.

Ainda assim, é tudo emocionante. O Wing mostra, depois de anos de atualizações moderadas no telefone, que 2020 pode ser o trampolim para um novo pensamento quando se trata de convenções estabelecidas. E com dobráveis como o Moto Razr 5G prestes a chegar às prateleiras também, talvez estejamos sob a custódia de uma nova revolução nos smartphones ...

Escrito por Mike Lowe.