LG Wing explora um novo fator de forma de smartphone com tela giratória

(Pocket-lint) - A LG revelou o primeiro dispositivo do que está chamando de Projeto Explorer e certamente vai chamar a atenção com sua tela rotativa.

O objetivo do LG Wing , claramente, é oferecer os tipos de benefícios que as pessoas agora estão encontrando nos telefones dobráveis , onde o espaço adicional da tela ou uma divisão na tela podem ser usados para criar novos métodos de interação.

Neste dispositivo, a LG criou o que parece ser um telefone convencional de 6,8 polegadas, mas a tela principal girará 90 graus na paisagem, revelando uma tela de 3,9 polegadas embaixo. Isso cria efetivamente uma forma de T, o que significa que você não precisa segurar a tela principal - você pode continuar segurando o telefone como faria no retrato.

O objetivo é evitar que você segure a tela principal e arrisque toques indesejados, por isso é uma ótima maneira de assistir a filmes, com todo o resto acontecendo na tela inferior em vez de no topo do seu conteúdo. Você pode ver facilmente como a multitarefa pode ser desbloqueada e novas maneiras de usar seu telefone serão criadas.

Mas com um novo fator de forma, a questão do que realmente será suportado neste modo permanece. Alguns aplicativos, como o navegador Whale do Navers, anunciaram suporte, mas muito vai depender de como os aplicativos do dia a dia funcionam e das vantagens que oferecem.

Ambos os monitores são OLED, o superior com 2460 x 1080, o inferior com resoluções de 1240 x 1080 pixels.

Sob a pele do telefone está o Snapdragon 765, então ele é compatível com 5G, com 8 GB de RAM e 128/256 GB de armazenamento - par para o curso, na verdade - enquanto a bateria é de 4000 mAh.

A LG falou muito sobre a câmera, já que está empurrando o LG Wing para os criadores de conteúdo, alegando que o formato significa que é muito mais prático para editar vídeos em movimento, ao mesmo tempo que apresenta uma câmera de movimento oscilante.

A câmera principal tem 64 megapixels, f / 1.8, junto com uma ultra-wide de 13 megapixels; há uma segunda câmera ultra-larga que só é usada no modo gimbal, ou seja, quando o telefone está "aberto", o que a LG está chamando de Big Pixel. Na verdade, ele tem pixels de 1,4 µm, então eles são muito maiores do que os pixels das outras câmeras, mas oferecem uma gama de recursos adicionais, como um joystick para controlar o ângulo da câmera.

Isso é muito voltado para criadores de conteúdo e nós nos perguntamos se as únicas pessoas que realmente vão para esse tipo de coisa são a legião de YouTubers para os quais a LG está claramente direcionando este telefone (o lançamento foi em grande parte hospedado por YouTubers proeminentes).

Há bateria de 4000mAh, o que é razoável para algo que é jogado fortemente com o formato, embora isso ainda seja aparente no peso - 260g. Isso não é criminoso, mas é mais pesado do que um smartphone comum.

É novo e interessante e isso é provavelmente a coisa mais atraente sobre o LG Wing. Alguns verão isso como interessante quando todos os outros telefones forem basicamente iguais, alguns verão isso como uma mudança inútil em um dispositivo familiar que já faz o que foi projetado para fazer.

Vamos reservar nosso julgamento até que realmente tentemos conviver com isso e vejamos quanto pode custar. Embora o preço ainda seja desconhecido, o LG Wing será lançado na Coreia primeiro em outubro, seguido pelos principais mercados da América do Norte e Europa.

Escrito por Chris Hall.