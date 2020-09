Como assistir à bizarra transmissão ao vivo do lançamento do LG Wing

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG está se preparando para lançar seu primeiro dispositivo sob o que chama de Projeto Explorer, o LG Wing . Com uma tela rotativa, certamente vai chamar a atenção também.

Felizmente, parece que você poderá assistir à revelação deste telefone online.

O LG Wing será revelado em 14 de setembro de 2020. O horário foi confirmado como 11:00 pm KST. Aqui estão os horários globais para que você saiba quando entrar em sintonia:

São Francisco - 07:00 PDT

Nova York - 10:00 EDT

Londres - 15:00 BST

Berlim - 16:00 CEST

Mumbai - 19:30 IST

Sydney - 00:00 AEST 15 de setembro

A LG confirmou que apresentará uma transmissão ao vivo por meio do canal LG Mobile Global no YouTube . Ainda não há sinal do vídeo, mas iremos incorporá-lo assim que for ao ar.

O LG Wing será algo um pouco diferente. Para atender à demanda por mais espaço na tela, a LG vem apresentando um design com tela rotativa. A tela superior fica sobre outra tela, de modo que, quando implantada, você tenha efetivamente um dispositivo em forma de T.

Isso significa que você pode ter uma exibição widescreen na parte superior, enquanto ainda tem alguns controles do dispositivo na parte inferior. Exatamente como você usará esse recurso e o que fará com ele, ainda não sabemos.

Diz-se que tem uma tela de 6,8 polegadas na parte superior e é alimentado por um Qualcomm Snapdragon 765 com 5G.

Certamente se parece com um dos telefones mais interessantes a serem lançados em 2020.

Escrito por Chris Hall.