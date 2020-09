Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Gotas de informações sobre o radical LG Wing Phone têm vazado na web, peça por peça, conforme avançamos em direção ao seu lançamento oficial em 14 de setembro. Agora, o vídeo mais revelador já mostra o telefone com tela giratória em ação - e é incrível.

Como você pode ver no vídeo do YouTube abaixo, o mecanismo de tela rotativa do Wing é operado manualmente e a tela secundária abaixo não é tão quadrada quanto pensamos inicialmente - na verdade, parece uma segunda tela mais cheia atrás do painel principal.

Nunca vimos um dispositivo como ele e adoramos que a LG lance o dispositivo como parte de seu Projeto Explorer, que (nas palavras da LG) "[é uma] nova categoria de dispositivos móveis com o objetivo de descobrir novas maneiras de interagir com dispositivos móveis dispositivos, com foco nas necessidades em evolução e em constante mudança dos consumidores de hoje e desafiando as normas de usuário estabelecidas. "

No entanto, por mais excitante que pareça a perspectiva do Wing, é improvável que faça um lançamento internacional completo. Afinal, a LG confirmou em um teaser de vídeo oficial que veremos o evento de lançamento em 14 de setembro às 11:00, hora padrão da Coreia (isso é muito cedo para qualquer um na Europa, tarde da noite no dia anterior para os EUA) .

Esperamos ver o LG Wing por aqui como - seja ou não um dispositivo prático - parece o telefone mais empolgante previsto para 2020. E em um ano cheio de tantos erros que todos precisam um pouco de elevação - em qualquer forma que vier.

Escrito por Mike Lowe.