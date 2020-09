LG Wing é o nome oficial do telefone com tela giratória da LG

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não é um codinome: o LG Wing vai se chamar exatamente assim. E estamos bastante contentes que o telefone com tela giratória não receberá um nome chato de vários números que você esquecerá.

Não que o Wing seja fácil de esquecer. Este telefone tem duas telas - uma tela mais quadrada escondida abaixo do painel principal - e funções diferentes de qualquer outro dispositivo dobrável, invertido, flexível ou whaddyacall .

Houve muitos rumores sobre o LG Wing - um telefone que, no início, pensamos que não era nada mais do que um protótipo. Mas este é o negócio real; um telefone que faz parte do Projeto Explorer da LG, que a LG descreve como sua "nova categoria móvel destinada a descobrir novas maneiras de interagir com dispositivos móveis, com foco nas necessidades em evolução e em constante mudança dos consumidores de hoje e desafiando as normas de usuário estabelecidas."

A declaração oficial continua: "O smartphone mais novo e ousado da LG oferecerá um formato novo e diferente e uma experiência móvel que seria impossível de criar com smartphones convencionais".

Certamente parece uma visão ousada do que um smartphone pode ser. Embora, com seu evento de revelação marcado para 11:00 KST (Horário padrão da Coreia) em 14 de setembro, suspeitamos que este não será um dispositivo voltado para o mercado europeu. Se isso acontecer ou não, no entanto, não vai prejudicar o que esperamos ser um dos dispositivos mais atraentes de 2020.

Escrito por Mike Lowe.