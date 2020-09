Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O LG Wing será o telefone de destaque de 2020 - se o vídeo teaser da LG para o dispositivo for algo a seguir, que você pode ver abaixo.

Sob o slogan "Descubra o Inexplorado", finalmente conseguimos ver o telefone com tela giratória em ação. Bem, suave de. É uma digitalização, é claro, mas mostra como a tela secundária abaixo do painel principal irá girar para fora e criar uma forma de tela dupla semelhante a uma cruz. Todos elogiam o LG Wing.

Já vimos telefones de tela dupla antes, mas nada como este. Não há dobra ou dobradiça com que se preocupar. Apenas o potencial de sujeira e coisas do tipo ficar presa no dispositivo e arranhar a segunda tela - algo que estamos ansiosos para ver como a LG irá negar.

E não precisamos esperar muito: o vídeo teaser revela uma data de 14 de setembro, às 11:00 KST (horário padrão da Coreia). Isso é 8 horas à frente do Reino Unido, 7 horas à frente da Europa Ocidental, então, se você estiver interessado, precisará acordar muito, muito cedo pela manhã. Nossos amigos americanos poderiam pegá-lo antes de dormir no dia 13 de setembro. Tudo isso mostra a intenção da LG com o Wing: é improvável que seja um lançamento internacional.

Reunimos todas as informações sobre o LG Wing em nosso recurso principal, que você pode ler aqui . É uma das coisas mais empolgantes que acontecerão em 2020, então vamos manter todas as informações relacionadas ao Wing atualizadas nesse artigo.

Escrito por Mike Lowe.