(Pocket-lint) - O que a princípio parecia nada mais que um boato é, de fato, real. O LG Wing - com sua configuração incomum de tela dupla sinuosa, foi revelado em um vídeo exclusivo no Android Authority .

O que você pode ver (abaixo) é efetivamente o telefone montado na paisagem, a tela principal girada 90 graus na orientação retrato. Sim, a LG está explorando a ideia de uma segunda tela oculta no LG Wing. Parece uma maneira bacana de ter uma configuração de navegação e música de tela dupla para uma configuração no carro sem esse sistema de entretenimento embutido.

É um teaser oportuno, aparecendo logo depois que as especificações do telefone vazaram , mais ou menos confirmando que o aparelho será compatível com 5G, alimentado por um processador Qualcomm Snapdragon 765G, junto com 8 GB de RAM e 128 GB de memória interna. A tela principal é pensada para ser igual à do LG Velvet , com 6,8 polegadas; a tela menor tem uma proporção de aspecto quase quadrada com especificação desconhecida.

Dado que agora é visto em um cenário do mundo real, a chegada antecipada do LG Wing em 2020 parece totalmente plausível. Ainda duvidamos que seja um lançamento internacional, pelo menos a princípio. De qualquer maneira: o LG Wing parece meio maluco, meio maravilhoso, então definitivamente queremos usar um para ver se essa nova abordagem de tela dupla é mais sensata do que parece à primeira vista.

