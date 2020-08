Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo smartphone 5G da LG, de codinome Wing, deve apresentar dois monitores em vez de um. Mas os monitores por si só não fazem um aparelho premium. O material embalado dentro de um telefone também é importante, e muitos estão esperançosos de que este telefone inovador tenha os componentes internos para combinar.

Bem, de acordo com uma lista recente do Geekbench, compartilhada por MySmartPrice , esta tela dupla será alimentada por um processador Qualcomm Snapdragon 765G, completo com 8 GB de RAM e 128 GB de memória interna. Isso não é exatamente o nível principal, infelizmente. Portanto, parece que os visores do telefone serão de fato a estrela do show. Relatórios anteriores afirmavam que a tela principal é a mesma do LG Velvet.

Como há rumores sobre a tela principal de 6,8 polegadas do Velvet, podemos assumir que será um painel OLED com resolução de 1080 x 2460, assim como o Velvet. É a segunda tela, revelada ao girar a tela principal em 90 graus, que menos se sabe. Provavelmente terá uma proporção de 1: 1 (quadrado) e provavelmente terá uma qualidade semelhante ao painel principal. Mas por que você quer uma segunda tela?

Talvez seja útil mostrar uma prévia da câmera selfie quando você estiver no meio do jogo. Talvez seja útil exibir certas ferramentas em um aplicativo de edição em tela inteira. Para saber mais sobre o LG Wing, se for assim que for chamado no final, consulte nosso guia de resumo de boatos.

O lançamento deve ocorrer no segundo semestre de 2020. Alguns esperam que custe mais de US $ 1.000. O MySmartPrice observou que esta é a primeira aparição do LG Wing no site de benchmark e que deve aparecer em sites de certificação "em um futuro próximo", indicando um lançamento iminente.

Escrito por Maggie Tillman.