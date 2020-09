Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG tem lutado com a ideia de dobrar telefones à sua própria maneira: lançando telefones padrão, como o LG Velvet , mas com um case contendo uma segunda tela permitindo uma experiência mais expansiva.

Isso está prestes a mudar com o LG Wing, um telefone com tela giratória. Nenhum painel dobrável aqui, nenhuma dobradiça com que se preocupar, apenas uma experiência de tela típica que então gira em uma posição horizontal para revelar uma tela menor e mais quadrada abaixo.

Dissemos que era radical. E radical é empolgante (mesmo que nem sempre seja prático). Então aqui está o que sabemos sobre o LG Wing - que não é um codinome, é oficialmente confirmado como o nome real do produto (embora você possa ver LM-F100N na caixa em algum lugar) - além de um bom montão de expectativas com base em rumores.

14 de setembro de 2020 revelar data

Preço e regiões TBC

Depois de rumores de uma revelação de 2020, a LG confirmou em um vídeo teaser oficial que veremos o evento de lançamento em 14 de setembro (às 11:00 Horário padrão da Coreia - tão cedo de manhã para qualquer um na Europa, tarde da noite o dia antes para os EUA).

Embora originalmente pensássemos "certamente é apenas um protótipo?", Agora está claro que o Wing é oficial. Não só da provocação oficial da LG, mas um vazamento de vídeo da Coreia no final de agosto mostrou o telefone de tela dupla em ação , seguido por um vídeo no início de setembro mostrando o dispositivo na mão e como sua rotação funciona (veja abaixo).

Se a data oficial de revelação significa que a data de venda é iminente ainda é um debate, porém, com sugestões variando entre 2020 e 2021. Ainda assim, mesmo que o Wing chegue para compra em 2020, suspeitamos que provavelmente será para regiões limitadas , já que não podemos ver este sendo um lançamento global (a Samsung lançou um flip phone na China em 2019, por exemplo, que você não encontrará em quase nenhum outro lugar).

Preço sábio, ninguém sabe também. Com telefones flip e telefones dobráveis custando uma pequena fortuna - o Motorola Razr e o Samsung Galaxy Fold são dois exemplos - não esperaríamos um preço de amendoim aqui. Há um boato sobre isso "custando mais de US $ 1000" circulando pelo boato, mas sem nenhuma fonte confiável no momento.

Tela principal de 6,8 polegadas (OLED, resolução de 1080 x 2460)

Tela de segundo aspecto 1: 1 oculta

Pelo que podemos perceber, o LG Wing é muito parecido com o LG Velvet . Há rumores de que uma tela principal de 6,8 polegadas é do mesmo tamanho do carro-chefe atual da LG. Portanto, podemos assumir que o Wing terá um painel OLED com resolução de 1080 x 2460.

É a segunda tela, revelada ao girar a tela principal em 90 graus, sobre a qual menos se sabe. Esse último vídeo mostra que não é uma proporção de aspecto quadrada como havíamos pensado originalmente, mas é obviamente uma proporção de tela mais curta e robusta do que o painel principal.

Por que você quer uma segunda tela? Talvez seja útil mostrar uma prévia da câmera selfie no meio do jogo. Talvez seja útil exibir certas ferramentas em um aplicativo de edição em tela inteira.

No entanto, como a LG usa o sistema operacional Android do Google, não esperaríamos que muitos aplicativos pudessem usar esse espaço por padrão, pois isso exigiria um trabalho de desenvolvimento específico. Portanto, realisticamente, serão os próprios aplicativos da LG baseados em sua própria skin de software que serão otimizados para seu uso.

Mas o Wing não é o único produto experimental nos estábulos da LG. A empresa coreana tem o que chama de Projeto Explorer, com o Wing sendo o primeiro dispositivo desta série. Nas palavras da LG, "[o Projeto Explorer é uma] nova categoria móvel destinada a descobrir novas maneiras de interagir com dispositivos móveis, com foco nas necessidades em evolução e em constante mudança dos consumidores de hoje e desafiando as normas de usuário estabelecidas."

Qualcomm Snapdragon 765

8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento

Conectividade 5G

Um boato do ET News sugeria que o processador Snapdragon 765 da Qualcomm estaria nos bastidores - o que significa, como é típico dos carros-chefe da LG nos últimos anos, que o processador mais poderoso não estaria a bordo.

Isso é ainda apoiado por um vazamento de benchmark MySmartPrice , que também revela 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Embora essa não seja uma especificação de ponta, faz muito sentido por conta da produção de calor, economia de bateria, economia de custos e o simples fato de que o SD765 é mais do que poderoso o suficiente para as tarefas diárias da maioria das pessoas (e além, na verdade). Dito isso, com duas telas para rodar, isso vai ser suficiente?

O outro aspecto do SD765 é que ele abre as portas para a conectividade 5G, então o Wing trará velocidades 5G de próxima geração também.

Caso contrário, pouco mais se sabe sobre a especificação. Tendo visto o vídeo mais atualizado, no entanto, está claro que a tela principal é muito fina e, portanto, todo o hardware ficará dentro do corpo principal do telefone. Nós nos perguntamos se o leitor de impressão digital estará apenas na tela principal ou na segunda tela também.

Traremos respostas mais robustas à medida que informações adicionais forem descobertas em 14 de setembro de 2020. Este telefone estranho, mas de aparência maravilhosa, pode vir a ser o destaque de 2020.

O vídeo mais revelador até agora mostra o Wing na mão e como seu mecanismo de rotação funciona.

Não é um codinome: o LG Wing se chamará exatamente assim .

Um vídeo do YouTube da LG Mobile Global revela o evento de lançamento de 14 de setembro , mostra um pouco do que esperar do telefone com tela giratória.

Um vídeo que vazou da Coreia mostra o Wing em ação, configurado como um sistema automotivo para GPS, música e chamadas.

Os benchmarks revelam especificações esperadas , que são semelhantes ao LG Velvet em alguns aspectos.

O primeiro vazamento do telefone giratório / giratório / dobrável / seja lá o que for.

Escrito por Mike Lowe.