Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A LG tem lutado com a idéia de dobrar telefones à sua maneira: lançando telefones-padrão, como o LG Velvet , mas com um gabinete contendo uma segunda tela, permitindo uma experiência mais ampla.

Agora, parece que a empresa está explorando maneiras ainda mais radicais de ampliar o espaço da tela, com os rumores de LG Wing incorporando uma solução de tela rotativa. Nenhum painel dobrável aqui, apenas uma experiência de tela típica que gira em uma posição de paisagem para revelar uma tela quadrada menor abaixo.

Sim, você leu certo. Dissemos que era radical. Talvez demais. Aqui está o que sabemos sobre o codinome LG Wing, além de uma boa quantidade de expectativas com base em rumores.

2020 revelado esperado, data TBC

Possível versão 2021

Preço e regiões TBC

Há rumores de que o LG Wing será revelado no final de 2020, talvez apenas como um protótipo, talvez como um dispositivo completo à venda a chegar em 2021 - e provavelmente em regiões limitadas, já que não podemos ver isso como um lançamento global (A Samsung lançou um telefone flip na China em 2019, por exemplo, que você não encontrará em quase nenhum outro lugar).

Preço sábio é palpite de ninguém. Com os telefones flip e os telefones dobráveis custando uma pequena fortuna - o Motorola Razr e o Samsung Galaxy Fold são dois desses exemplos - não esperaríamos um preço do amendoim de forma alguma.

Tela principal de 6,8 polegadas rumores (OLED, resolução 1080 x 2460)

Segundo aspecto oculto 1: 1 segundo

Pelo que sabemos, o LG Wing é muito parecido com o LG Velvet. Há rumores de uma tela principal de 6,8 polegadas, que é do mesmo tamanho que o atual carro-chefe da LG. Portanto, podemos assumir que será um painel OLED com uma resolução de 1080 x 2460, assim como o Velvet.

É a segunda tela, revelada girando a tela principal em 90 graus, que menos se sabe. É uma proporção de 1: 1, ou seja, é quadrada e provavelmente terá uma qualidade semelhante ao painel principal.

Por que você quer uma segunda tela? Talvez seja útil mostrar uma prévia da câmera selfie quando você está no meio do jogo. Talvez seja útil exibir determinadas ferramentas em um aplicativo de edição em tela cheia.

No entanto, como a LG usa o sistema operacional Android do Google, não esperamos que muitos aplicativos possam usar esse espaço por padrão, pois isso exigiria um trabalho de desenvolvimento específico. Portanto, realisticamente, serão os próprios aplicativos da LG com base em sua própria capa de software que serão otimizados para ela - e não podemos pensar em um único desses que seja um item obrigatório.

Qualcomm Snapdragon 765 rumores

Conectividade 5G

Um boato da ET News sugere que o processador Snapdragon 765 da Qualcomm estaria nos bastidores - o que significa, como é típico nos carros-chefe da LG nos últimos anos, que o processador mais poderoso não estaria a bordo.

Tudo bem, no entanto, devido à produção de calor, economia de bateria, economia de custos e o simples fato de o SD765 ser mais do que poderoso o suficiente para as tarefas diárias da maioria das pessoas (e além, na verdade). Dito isto, com duas telas para rodar, isso será suficiente?

O outro aspecto do SD765 é que ele abre a porta para a conectividade 5G, portanto, espere que o Wing traga velocidades de última geração às suas especificações como padrão.

Caso contrário, pouco mais se sabe sobre as especulações de rumores. Onde a bateria (ou baterias) será posicionada e com qual capacidade? O scanner de impressões digitais estará apenas na tela quadrada ou na tela principal também? O mecanismo de rotação será automatizado ou manual? Que tipo de adição de peso isso adicionará?

Tantas perguntas ... que traremos respostas mais robustas para quando e quando informações adicionais forem descobertas.

O primeiro vazamento do telefone giratório / rotativo / dobrável / o que quer que seja da LG.