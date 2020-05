LG Wing vazamento sugere um telefone giratório com tela oculta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A LG está planejando um telefone com duas telas, mas com uma diferença: uma só é revelada quando a superior é girada horizontalmente.

O LG Wing, como é supostamente codinome, parece um smartphone Android convencional de 6,8 polegadas, mas expõe uma "sub tela" de 4 polegadas quando girada. Isso pode ser usado para todos os tipos de aplicativos, incluindo um teclado.

A segunda tela é mais uma tela multitarefa, portanto, com outros utilitários sugeridos. Pode mostrar ferramentas de edição de fotos, por exemplo, ou informações relacionadas quando você está assistindo a um vídeo.

Pensa-se que o codinome "Wing" tenha sido adotado porque o aparelho parece ter asas bem quando está em forma de T.

Vazado pela ETNews na terra natal da LG, na Coréia, o novo telefone pode estar no estágio de protótipo por enquanto, por isso é improvável que a luz fria do dia seja vista tão cedo. No entanto, gostamos da ideia e ela se encaixa na nova estratégia da empresa de procurar diferentes tipos de dispositivos para diferenciá-la dos rivais.

O nome, LG Wing, também combina com sua nova convenção de nomenclatura - abandonando os nomes de estilo numérico dos anos anteriores por um título simples e descritivo para o LG Velvet .

Atualizaremos quando soubermos mais sobre o novo dispositivo giratório vazado.