A LG levantou a tampa do seu próximo smartphone premium mais cedo. Ele anunciou o LG Velvet , incluindo imagens oficiais da imprensa, antes do evento de lançamento on-line de 7 de maio da empresa.

O aparelho habilitado para 5G apresenta uma nova estética de design "Arco 3D", quando comparado aos carros-chefe anteriores da Série G, medindo apenas 6,8 mm de espessura. Ele também tem apenas 74,1 mm de largura, distribuindo os painéis laterais e optando por curvas nos dois lados da tela.

A traseira também é curvada em ambos os lados, para apresentar o que a LG chama de "sabor das mãos". Essencialmente, fica bem na mão.

A câmera frontal está situada em um entalhe de gota dágua na parte superior de uma tela Cinema FullVision de 6,8 polegadas e 20,5: 9.

Também há alto-falante estéreo embutido no Velvet, com a tecnologia de som AI analisando e otimizando o áudio.

O LG Velvet possui três câmeras na parte traseira: uma câmera padrão de 48 megapixels, ultra larga de 8 megapixels e uma câmera de profundidade de 5 megapixels.

Ele usa a tecnologia "quad binning", que combina pixels em grupos de quatro para receber mais luz em condições de pouca luz, proporcionando melhores fotos em locais mais escuros.

A gravação de áudio também possui alguns ajustes técnicos, com uma função de foco de saída de voz, permitindo uma melhor captação de vozes no som ambiente. Há também uma função de gravação ASMR que aumenta a sensibilidade dos dois microfones para captar vocais mais baixos.

Como havia rumores anteriores , ele roda no processador Qualcomm Snapdragon 765 5G, embora ainda esperemos detalhes sobre as opções de RAM e armazenamento. Sabemos, no entanto, que ele oferecerá suporte a acessórios exclusivos, como LG Dual Screen e Stylus Pen.

Descobriremos mais sobre disponibilidade e preço durante ou logo após o evento on-line do LG Velvet, realizado em 7 de maio . Porém, a LG revelou que será "lançada" na Coréia do Sul em 15 de maio - então suspeitamos que essa poderia ser a data de lançamento para mais de uma região.