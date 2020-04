Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A LG não está sendo muito secreta sobre o próximo LG Velvet , dado o fato de que ele lançou um trailer e reconheceu sua existência, mas ainda não estava pronto para entrar nas especificações do telefone em detalhes.

Isso não impediu os vazamentos, no entanto, e a última rodada do portal sul-coreano Daum passou de zero para 60, gerando vários detalhes de câmera para o telefone.

Escusado será dizer que ainda não foram confirmados oficialmente, mas com a LG preparada para desvendar o telefone adequadamente no futuro imediato, saberemos em breve o quão precisos eles são.

Algumas das inclusões nas manchetes são informações sobre essa unidade tripla de câmeras - ela aparentemente apresentará um sensor principal da Samsung, o Samsung ISOCELL Bright GM2 de 48MP, para ser preciso. Isso será adicionado por uma lente grande angular de 8MP e um sensor de profundidade de 5MP. Enquanto isso, a câmera selfie na frente do telefone será um esforço de 16MP.

Como se isso não bastasse, os usuários também viram a aparente publicação de materiais de marketing na Meeco , que indicam ainda mais informações sobre o novo aparelho. Por um lado, aparentemente ostenta uma bateria de 4.300mAh, que é bastante robusta e também suporta carregamento sem fio.

Aparentemente, o LG Velvet também gerenciará a resistência à água IP68, o que é sempre bem-vindo e cada vez mais esperado de um carro-chefe. Por fim, tudo será alimentado por um chip Snapdragon 765 habilitado para 5G (como já sabíamos), com 8 GB de RAM para ligar e 128 GB de armazenamento por padrão.

Como já estávamos começando a suspeitar, essas especificações mostram um telefone que pode assumir o status de principal da LG, mas não o fará no mercado como um todo - suas especificações são inteiramente decentes, mas não são de ponta. Obviamente, estaremos aguardando para ver como esses registros com o oficial da LG revelam em 7 de maio.