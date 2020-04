LG Velvet será apresentado em 7 de maio durante evento online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A LG lançou seu próximo smartphone e, quando será revelado, compartilhando um videoclipe de 15 segundos no YouTube.

Quando se trata de telefones Android, a LG é uma marca bem conhecida, mas não é uma Samsung ou Google, ambas fabricantes de celulares premium. Para se destacar e competir com esses pesos pesados, a LG abandonou sua série G de telefones e está começando do zero com uma nova série LG Velvet. A empresa confirmou esse nome, lançou as renderizações e agora anuncia quando o Velvet será lançado.

A LG Korea postou um convite e um vídeo para um "desfile de moda que possui designs inovadores". O vídeo, especificamente, mostra uma pista com pingos de chuva coloridos caindo sobre ela. Presumivelmente, essas imagens visam evocar o design inovador de gota de chuva que a LG está usando para as câmeras traseiras no LG Velvet, bem como as cores nas quais o telefone estará disponível, conforme revelado em um vídeo teaser anterior.

O vídeo termina com a data de lançamento de 7 de maio às 10h KST (21:00 ET de 6 de maio).

A LG normalmente anuncia seu mais recente telefone da série G no Mobile World Congress. (Foi o que aconteceu com o LG G5, LG G6 e LG G8, mas o LG G7 foi apresentado em Nova York em maio.) A revelação do LG Velvet será única em comparação com os eventos passados, no entanto, porque a LG disse que o show será pré-conectado e postado on-line e não transmitido em tempo real com uma audiência ao vivo.

Para saber mais sobre o LG Velvet, confira nosso boato.