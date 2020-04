LG Velvet: data de lançamento, rumores, notícias e funcionalidades

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando se trata de telefones Android, a LG é uma marca bem conhecida , mas não é uma Samsung ou Google, ambas fabricantes de celulares premium. Para melhor se destacar e competir com esses pesos pesados, a LG está abandonando sua série G de telefones e começando do zero com uma nova série Velvet. Também está adotando um design minimalista e mais inovador para seu próximo carro-chefe.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

Adeus série G, olá Velvet

Nova estratégia de marca

O próximo smartphone da LG não terá um nome alfanumérico. Em vez disso, o dispositivo será chamado de LG Velvet.

Então, depois de oito gerações de telefones G, a LG quer fazer algo novo. E acha que é necessário mudar de nome. Em abril, a empresa descreveu esse tipo de pensamento como uma "nova estratégia de marca":

"A LG Electronics está respondendo ao desafio embarcando em um novo roteiro de produtos que enfatizará designs distintos e elegância tátil para se destacar ... O LG Velvet será o primeiro dispositivo a implementar a nova estratégia de marca da empresa para seus dispositivos móveis, afastando-se de designações alfanuméricas em favor de nomes familiares e expressivos que ajudarão o consumidor a capturar a essência do dispositivo mais adequado à sua personalidade e às tendências em constante mudança. "

A empresa disse que o novo nome Velvet deve "evocar imagens de suavidade brilhante e suavidade premium".

Originalmente esperado para ser lançado em fevereiro no MWC

Evento agendado para 7 de maio de 2020

A LG normalmente anuncia seu mais recente telefone da série G no Mobile World Congress. Ele fez isso para o LG G5, LG G6 e LG G8 (o LG G7 foi apresentado na cidade de Nova York em maio).

A LG já emitiu oficialmente convites para um evento de lançamento on-line do Velvet, programado para 7 de maio.

Poderia ter o mesmo preço do LG G8 do ano passado

O preço do Velvet ainda não vazou, mas o LG G8 tinha um preço inicial de US $ 850 nos EUA. Suspeitamos que o Velvet possa ter o mesmo preço.

Design minimalista com molduras finas

Projeto de arco 3D na frente e atrás

"Suavidade" e "suavidade" são características-chave

Em abril, a LG enviou um vídeo teaser mostrando o Velvet. Tem 35 segundos e reafirma os esboços que a empresa compartilhou anteriormente. Isso mostra que o telefone será muito minimalista e estará disponível em preto, branco, verde e uma opção de alteração de cor vermelha / roxa, chamada Illusion Sunset.

A presença de um fone de ouvido também foi confirmada no teaser da LG.

A frente do Velvet parece ter molduras muito mínimas e uma ligeira curva nas bordas. A LG disse que nomeou a curvatura da frente e verso do telefone como "3D Arc Design" e descreveu como exalando um "sentimento mais natural na mão do que os telefones LG anteriores". Há um pequeno entalhe para a câmera frontal no visor.

Não podemos deixar de pensar se a parte traseira do telefone terá algum tipo de opção texturizada. Os comunicados de imprensa da empresa sugerem repetidamente que o telefone será "agradável ao toque" - enfatizando "suavidade" e "suavidade" serão duas características principais do novo aparelho.

Câmeras traseiras no canto superior esquerdo

Eles são dispostos em um padrão de gota de chuva

Flash LED incluído na parte traseira

Quando a LG apresentou o design do Velvet, compartilhou esboços mostrando a configuração da câmera traseira "gota de chuva". Possui três sensores e um flash LED em ordem decrescente de tamanho. A LG disse que isso "visa evocar imagens de gotas de chuva caindo".

A LG também disse que duas das lentes do telefone "ficam perfeitamente sob o vidro liso" e que ela tem um "layout de design tátil e agradável". As capacidades reais desses atiradores também foram recentemente indicadas por vazamentos da Coréia do Sul .

Parece que o atirador principal é um sensor de 48 horas fornecido pela Samsung, enquanto também há uma lente grande angular de 8 MP e um sensor de profundidade de 5 MP a bordo. Enquanto isso, na frente do telefone há uma câmera selfie de 16MP. Essas são especificações sólidas, se não de cair o queixo, por isso parece que o Velvet pode ser um telefone confiável para fotografia.

Executando o Snapdragon 765

O suporte 5G está integrado

Especificações sub-flagship esperadas

As especificações para o Velvet são quase desconhecidas. No entanto, a LG confirmou que o Velvet será alimentado pelo processador Snapdragon 765 5G da Qualcomm. Notavelmente, o LG V60 usa o Snapdragon 865, então o Velvet vai dar um passo para baixo. Mas isso também significa que integra o 5G. E, em vez de ser um verdadeiro telefone principal, ele entra na categoria sub-principal, algo que está crescendo em popularidade.

Fora isso, se tivéssemos que adivinhar, o telefone deveria incluir um OLED, pois o LG G8 foi o primeiro telefone da série G a usar um OLED em vez de um LCD. O Velvet também provavelmente apresentará 6 GB ou 8 GB de RAM, já que é padrão para flagships e muitos smartphones secundários e, aparentemente, é padrão para 128 GB de armazenamento a bordo.

A rodada mais recente de vazamentos também descobriu material de marketing aparente, o que sugere que o LG Velvet terá uma bateria de 4.300mAh e será capaz de usar o carregamento sem fio para mantê-lo atualizado.

Ainda não há rumores

Provavelmente executará a versão mais recente do Android

O LG G8 tinha recursos de software enigmáticos que permitem digitalizar padrões em sua mão para desbloqueá-lo ou controlar certos recursos simplesmente acenando com a mão. Estes foram chamados respectivamente Air Motion e Hand ID. Não está claro se esse tipo de recurso será incluído no Velvet. Mas, de qualquer maneira, esperamos que o próximo smartphone da LG esteja executando a versão mais recente do Android.

