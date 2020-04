Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo smartphone principal da LG não terá um nome alfanumérico. Em vez disso, o dispositivo será chamado de LG Velvet.

Então, depois de oito gerações de telefones G, a LG quer fazer algo novo. E acha que é necessário mudar de nome. A empresa descreveu esse tipo de pensamento como uma "nova estratégia de marca" em seu anúncio :

"A LG Electronics está respondendo ao desafio embarcando em um novo roteiro de produtos que enfatizará designs distintos e elegância tátil para se destacar ... O LG Velvet será o primeiro dispositivo a implementar a nova estratégia de marca da empresa para seus dispositivos móveis, movendo-se longe das designações alfanuméricas em favor de nomes familiares e expressivos que ajudarão o consumidor a capturar a essência do dispositivo mais adequado à sua personalidade e às tendências em constante mudança. "

A empresa também disse que o nome Velvet se destina a "evocar imagens de suavidade brilhante e suavidade premium".

Sim, isso é muito falatório de relações públicas corporativas, se você nos perguntar. Mas também não podemos deixar de pensar se a parte de trás do telefone será de alguma forma baseada em tecido ou terá algum tipo de textura. Os comunicados de imprensa da empresa também sugerem que o telefone será "agradável ao toque" - mesmo enfatizando que "suavidade" e "suavidade" serão duas características principais do novo telefone.

Lembre-se de que a LG recentemente apresentou o novo design do telefone. Ele compartilhou a renderização de um telefone com uma câmera traseira "gota de chuva" configurada no canto superior esquerdo. Possui três câmeras e um flash LED em ordem decrescente de tamanho. A LG disse que isso "visa evocar imagens de gotas de chuva caindo".

Mas a LG também disse que duas das lentes do telefone "ficam perfeitamente sob o vidro liso" e que tem um "layout de design agradável e tátil". Também não é óbvio na imagem da LG que o novo telefone é realmente macio de alguma forma. Se alguma coisa, parece ter um metal escovado de volta. É difícil dizer.

De qualquer forma, a LG parece confiante de que o novo visual do seu próximo telefone - juntamente com essa nova remarcação da marca LG Velvelt - certamente irá repercutir nos consumidores. Mas, principalmente, achamos que está apenas tentando estabelecer uma identidade de marca mais clara para ajudar a rivalizar melhor com Samsung e OnePlus.