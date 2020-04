LG brinca design "minimalista" para novo smartphone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

ALG provocou o design para seu próximo novo smartphone - e está descendo uma rota “minimalista”.

O aparelho era originalmente esperado para ser o LG G9 ThinQ, mas um relatório recente afirmou que será chamado de algo totalmente diferente, com a empresa abandonando a marca “G-series”.

Esse mesmo relatório mencionou um design mais elegante e atualizado para o telefone, no entanto, com uma fonte anônima, mesmo comparando com um telefone clássico LG Chocolate: “É muito diferente do design do produto 5G de outros fabricantes que foram lançados até agora”, disse ele.

Agora podemos ver o que ele quer dizer.

“ Nosso próximo smartphone vai se inspirar na rica história dos designs clássicos da LG que sempre foram distintivos ao primeiro toque”, disse o vice-presidente do design móvel LG, Cha Yong-duk.

Possui uma câmera “gota de chuva” na parte traseira, com três lentes circulares e um flash LED por baixo parecendo gotas de chuva em cascata para baixo do lado superior esquerdo.

LG também descreve a curvatura da frente e traseira do telefone como 3D Arc Design. Exala uma “sensação mais natural na mão do que os telefones LG anteriores”, afirma a LG.

Ainda não há indicação de quando o (s) novo (s) telefone (s) pode (m) ser anunciado (s). Vamos mantê-lo informado nos próximos dias e semanas.