A LG abandonará a marca da série G para o seu próximo smartphone principal, que também parece estar olhando para o passado em busca de um design diferente e atualizado.

Esperava-se que seu próximo telefone premium - após o LG V60 ThinQ anunciado em fevereiro - fosse o LG G9 ThinQ .

No entanto, os planos aparentemente mudaram, com fontes na Coréia alegando ter visto o novo dispositivo em um briefing privado: "Em uma sessão de briefing de novos produtos para operadoras móveis domésticas, a LG Electronics disse que abandonaria a marca G e introduziria um nova marca ", disse um funcionário do setor de telecomunicações à Naver News, na terra natal da empresa.

Outra fonte revelou que o aparelho parece diferente da atual onda de telefones 5G: "É muito diferente do design do produto 5G de outros fabricantes que foram lançados até agora", disse ele.

"Isso me lembrou o momento em que vi pela primeira vez um telefone de chocolate há 15 anos."

Não sabemos ao que telefone Chocolate ele se refere - o K800 com um teclado deslizante ou a "barra de chocolate" BL40. Mas, considerando que o K800 chegou ao mercado na Coréia em 2005 (sob a designação KV5900), enquanto o BL40 não chegou até 2009, faria sentido que fosse o primeiro.

Portanto, isso poderia significar que a LG está percorrendo uma rota muito diferente com seu próximo telefone premium.

Ele terá uma tela dupla, afirma o Naver, além de uma tela principal de 6,7 a 6,9 polegadas. E, além de uma bateria de 4.000 mAh e um chipset da série Qualcomm "7", diz-se que ele vem com uma unidade de quatro câmeras.

Como isso poderia funcionar em um formato de telefone deslizante, não temos tanta certeza - então talvez haja um pouco de confusão por toda parte, e poderia parecer mais com o BL40, afinal.

De qualquer forma, aplaudiremos alegremente a LG se ela tentar algo diferente.