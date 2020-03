LG G9 ThinQ pode lançar como um aparelho sub-flagship

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A LG poderia estar planejando mudar sua série G para a gama média, optando por usar o Snapdragon 765G em vez do hardware principal do Snapdragon 865.

Isso veria um reposicionamento da série G para a LG e, de certa forma, isso faz muito sentido. A LG possui dois aparelhos de nível principal, a série G, que tem sido a base por muitos anos e a série V.

A série V tinha originalmente um lançamento limitado, mas muitas vezes era o aparelho mais poderoso, que nos últimos tempos tem visto uma disponibilidade mais ampla. Em 2020, a LG deveria lançar o LG G9 no Mobile World Congress , mas isso foi cancelado devido ao coronavírus. A LG anunciou o LG V60 ThinQ , mas não havia sinal do LG G9.

Nos anos anteriores, a série G costumava ser o telefone a ser anunciado primeiro, a série V geralmente em agosto (na IFA em Berlim). Portanto, 2020 já viu uma mudança na abordagem e mover a série G para um nível um pouco mais baixo pode muito bem ser o motivo dessa mudança.

Mover o LG G9 ThinQ para o Snapdragon 765G deve significar que a LG pode reduzir o preço para criar uma lacuna maior entre ela e a Samsung e competir com algumas das marcas chinesas. Embora o hardware da série Qualcomm Snapdragon 700 não seja de primeira linha, o desempenho do mundo real desse hardware tem sido muito bom nos últimos anos.

Para o usuário médio, a vantagem da acessibilidade provavelmente supera a necessidade de ter o melhor hardware - enquanto o Snapdragon 765G também vem com 5G integrado, algo que provavelmente está na lista de requisitos da LG.

Anteriormente, vimos um vazamento de design para o LG G9, sugerindo um sistema de câmera quádrupla na parte traseira, um entalhe de gota dágua no visor frontal, provavelmente com um scanner de impressão digital no visor.

Não há informações sobre quando este telefone poderá ser lançado ou quanto custará.