LG V60 ThinQ 5G telefone principal confirmado, chegando em março

A LG retirou o telefone principal que seria lançado no MWC deste ano se a conferência não tivesse sido cancelada.

O LG V60 ThinQ 5G traz uma nova versão da tecnologia de tela dupla da LG, permitindo encaixá-lo em um gabinete de segunda tela, se você desejar fazer multitarefa. Confirmando seu lugar como carro-chefe, o telefone vem com o chipset Snapdragon 865 da Qualcomm para emprestar o que provavelmente será uma velocidade impressionante com base em outros telefones lançados recentemente.

Uma bateria de 5.000 mAh deve resultar em uma vida útil sólida, alimentando uma tela OLED de 6,8 polegadas. Também está bem equipado para uso 5G, como o nome do telefone sugere. A RAM integrada é um modesto (ou normal, dependendo de como você olha) 8 GB.

Essa tela é maior do que os telefones mais recentes da LG em quase meia polegada, e o mesmo vale para o novo acessório da segunda tela - a redução de peso na tecnologia da tela significa que ele pesa o mesmo de antes.

O design do telefone é típico do mercado no momento, todo em metal e vidro, e estará disponível em azul ou branco.

Se o LG G8 ThinQ do ano passado foi o primeiro rascunho desse formato, o V60 ThinQ também vê uma atualização para a unidade de câmera desse telefone.

Desta vez, você terá duas câmeras traseiras e um conjunto de sensores de tempo de voo (ToF). Essas duas lentes são uma câmera principal de 64 megapixels e uma lente grande angular de 13 megapixels, como está se tornando padrão para telefones de nível superior. Em termos de vídeo, ele será capaz de gravar em resolução de 8K.

A LG também está fazendo barulho nos microfones que está usando no V60 ThinQ. Uma das principais decepções das câmeras modernas de smartphones é que elas geralmente combinam excelente qualidade de vídeo com áudio de má qualidade, mas foram colocados quatro microfones integrados neste aparelho para tentar combater esse problema. Ele também possui um recurso chamado Voice Bokeh, prometendo se concentrar na sua voz da mesma forma que uma câmera de retrato faria em seu rosto. Será interessante ver como esses recursos se comportam na natureza.

A LG diz que o V60 ThinQ 5G estará disponível a partir do próximo mês em vários países, incluindo os da América do Norte e Europa. Ainda não detalhou seu preço.