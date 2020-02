Os novos K61, K51S e K41S de gama média da LG foram lançados com foco nas câmeras

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A LG apresentou três novos smartphones Android de gama média, reforçando sua linha de produtos da série K, com foco em câmeras e construção durável em toda a gama.

Os três telefones em questão são os novos K61, K51S e K41S, todos com telas fullHD + de 6,5 polegadas, mas há uma diferença sutil entre eles.

A K61 (apresentada na imagem na parte superior) possui uma tela de proporção 19,5: 9 um pouco mais ampla com recorte para a câmera selfie, enquanto a K51S (abaixo) e a K41S apresentam telas 20: 9 mais estreitas. O primeiro com um recorte de perfuração e o segundo com um pequeno entalhe de gota de orvalho no centro.

Todos os três telefones possuem uma bateria de 4.000mAh e som surround DTS: X 3D quando usados com fones de ouvido, proporcionando uma "experiência realista de 7.1 canais", de acordo com o fabricante. Também são testados até MIL-STD 810G quanto à durabilidade, para que possam sobreviver facilmente à sua vida cotidiana.

A maior diferença entre os telefones está na parte de trás, na forma de câmeras.

O K61 é o dispositivo mais sofisticado da faixa e possui sensor de 48 megapixels na câmera principal, além de uma câmera ultra-larga de 8 megapixels, além de um sensor de macro de 2 megapixels e profundidade de 5 megapixels.

Ele também possui a maior capacidade de RAM e armazenamento dos três com 4 GB de RAM e armazenamento de 64 GB ou 128 GB, com capacidade de expansão via microSD de até 2 TB.

Passando para a K51S: este modelo possui uma câmera primária de 32 megapixels, ao lado de uma câmera ultra larga de 5 megapixels, além de uma câmera com sensor macro e de profundidade com sensores de 2 megapixels. Possui 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento como padrão.

O modelo de especificação mais baixa do mercado - o K41S - possui um sensor de 13 megapixels, unido pelo mesmo sensor de profundidade de 5 megapixels e câmeras de profundidade / macro da K51S. Ele também possui 3 GB de RAM, mas apenas 32 GB de armazenamento.

Nenhum dos telefones estará disponível como modelos 5G, todos os três são 4G LTE.

A LG ainda não informou quanto custará os telefones - e não especificou quais regiões receberão quais modelos específicos de telefones da série K - mas eles começarão a ser lançados no mercado a partir do segundo trimestre deste ano nas Américas antes sendo lançado em alguns mercados na Europa e na Ásia.