A LG pode não participar do Mobile World Congress em Barcelona este ano, devido a preocupações com o surto de coronavírus, mas ainda continuará com os planos de lançar um telefone principal nesta primavera. É improvável que seja o que você esperava.

Tradicionalmente, o fabricante coreano atualiza seus aparelhos da série G na primavera todos os anos, pensando que um LG G9 poderia estar no horizonte imediato .

No entanto, parece que os planos mudaram para 2020, com um LG V60 ThinQ com lançamento previsto para os próximos meses, não o LG G9.

Segundo o vazeister Evan Blass, o V60 está "batendo" a série G como o lançamento da empresa na primavera deste ano. Portanto, será o principal carro-chefe da empresa contra concorrentes como o Samsung Galaxy S20.

Além disso, Blass postou uma imagem supostamente capturada em um "vídeo de promoção" que mostra alguns dos recursos do telefone (que você pode ver acima).

Ostenta quatro microfones, um superior, um inferior e dois na parte traseira. Não há muita menção ao que eles realmente fazem.

Também haverá uma bateria de 5.000 mAh, que você poderá ver com mais clareza ao clarear drasticamente a imagem.

Você também pode ver, nesta versão mais brilhante, três lentes e o que parece ser um sensor de tempo de voo ao lado do flash na tira da câmera na parte traseira. Isso corresponde a um vazamento anterior que mostrava a parte traseira do dispositivo .

Quanto a quando podemos ver o LG V60 ThinQ na carne, ainda não temos certeza. Mas não será no MWC 2020 , possivelmente uma semana depois - talvez no início de março?