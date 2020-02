LG não está participando do MWC devido a coronavírus, realizará eventos separados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O congresso anual do Mobile World Congress em Barcelona está a semanas de distância e muitos se perguntam como o surto de coronavírus afetará o atendimento, especialmente considerando que alguns países começaram a impor limitações de viagens.

Agora, a LG decidiu sair completamente.

Em um comunicado , a empresa disse que está monitorando o surto mortal de coronavírus enquanto se expande para fora de Wuhan. Foi recentemente declarada uma emergência global pela Organização Mundial da Saúde . A LG disse que queria "eliminar o risco" de expor centenas de funcionários para viajar, o que, segundo ele, "já se tornou mais restritivo à medida que o vírus continua se espalhando pelas fronteiras".

Como resultado, a LG cancelou todas as atividades da feira. "Com a segurança de seus funcionários, parceiros e clientes em mente, a LG decidiu deixar de expor e participar do MWC 2020 ainda este mês em Barcelona, Espanha", anunciou a LG.

A LG agora planeja realizar eventos separados "em um futuro próximo" para anunciar seus smartphones 2020, que segundo rumores incluem uma continuação do LG G8 ThinQ do ano passado . O MWC começa em 24 de fevereiro, com a expectativa de mais de 100.000.

Ainda não se sabe quando a LG realizará seus próprios eventos, mas provavelmente será depois do MWC 2020 e talvez depois que o coronavírus se torne menos um risco de viagem.