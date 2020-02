LG finalmente está lançando o aplicativo Apple TV para suas TVs 2019

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Depois de dizer anteriormente que traria a Apple TV para suas TVs inteligentes, a LG disse agora que está finalmente atualizando as TVs de 2019 com o aplicativo.

Se você pensa que já ouviu isso antes, meio que ouviu. Na CES 2020, no mês passado, a LG anunciou que estaria disponível por padrão nas TVs 2020, bem como nas gerações mais antigas, mas não havia data de lançamento para as TVs de 2019.

Além disso, não há menção às TVs de 2018 no último anúncio, mesmo que elas tenham sido anteriormente discutidas pela LG em seu anúncio original sobre o suporte a aplicativos da Apple TV (por exemplo, arrastando-o para fora). Eles ainda estão programados para obter o aplicativo da Apple TV "ainda este ano".

Como as TVs 2020, os aparelhos de 2019 também suportam o AirPlay 2 da Apple, para que você possa transmitir conteúdo do seu iPhone, iPad ou Mac - isso pode ser áudio ou vídeo. E eles também oferecem suporte ao Apple HomeKit, para que você possa controlar seus dispositivos compatíveis (como um termostato) na TV ou ligar e desligar a TV no aplicativo Home em outros dispositivos. Você também pode usar o Siri para qualquer um desses comandos, é claro, incluindo a troca de entradas.

Com o aplicativo Apple TV, você também pode se inscrever nos canais da Apple TV e acessar sua biblioteca de vídeos do iTunes. A iTunes Store agora possui mais de 100.000 filmes e programas de TV para comprar ou alugar.

As TVs compatíveis são: TVs OLED 2019, TVs NanoCell (séries SM9X e SM8X) selecionadas TVs Ultra HD (séries UM7X e UM6X).