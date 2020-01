Vazamento do telefone V60 ThinQ da LG indica novas câmeras e nenhum scanner de impressão digital

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se as imagens do Slashleaks acima forem genuínas, parece que estamos certos em suspeitar que a LG esteja planejando lançar o V60 ThinQ em um futuro iminente, provavelmente no MWC em fevereiro.

Tendo lançado o V50 ThinQ no início de 2019, os vazamentos sugerem que estamos recebendo um acompanhamento em breve, agora que 2020 está em andamento. Além disso, as fotos vazadas na parte de trás da caixa do telefone também indicam pelo menos algum grau de alteração no hardware da câmera no V60 ThinQ.

As costas do V50 eram completamente lisas, sem protuberâncias ou recortes para abrigar uma unidade de câmera. Em vez disso, as lentes estavam atrás do vidro traseiro do telefone, com um scanner de impressão digital embaixo delas.

Pela aparência dessas imagens, no entanto, esse scanner de impressão digital foi realocado para a frente do telefone (talvez uma versão em exibição) ou foi totalmente cortado, presumivelmente em favor da digitalização facial.

Enquanto isso, as câmeras serão abrigadas por esse amplo recorte. Não parece haver um lábio de nenhum tipo, então é possível que eles ainda fiquem nivelados nas costas do telefone, mas igualmente podem se projetar através do recorte. O outro detalhe que podemos recolher das imagens é que haverá pelo menos três opções de cores - preto, azul e branco.

A suposição até agora também foi de que o V60 ThinQ terá pelo menos a opção de uma configuração de tela dupla, que a LG vem promovendo nos últimos meses, como uma alternativa às telas totalmente dobráveis que estão sendo exploradas por empresas como Samsung e outras. .

Além disso, porém, pouco se sabe. O telefone quase certamente suportará a Internet 5G, já que o V50 ThinQ já ultrapassou essa barreira e há rumores de que ele esteja sendo executado no chipset Snapdragon 865, mas nada está confirmado ainda.