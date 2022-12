Lenovo ThinkPhone by Motorola lança imagens antes da estréia da CES

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Lenovo terá uma grande presença no CES 2023, de acordo com uma série de vazamentos que atingiram o Twitter.

O show começa no dia 5 de janeiro (com conferências de imprensa iniciando no dia anterior) e haverá uma faixa de novos laptops e tablets da Lenovo para ver. Mas, para os fãs de telefones celulares, talvez o mais interessante dos dispositivos esperados seja o ThinkPhone, que está sendo feito para a empresa chinesa por sua sub-marca Motorola.

O aparelho já vazou antes, com um boato sugerindo que o telefone Android funcionará em um processador Snapdragon 8+ Gen 1 (não o mais novo SD 8 Gen 2) e terá carga rápida de 68W.

Como podemos ver pelas últimas imagens vazadas (como fornecidas por Evan Blass em seu feed do Twitter), enquanto está sendo feito pela Motorola, ele toma emprestado o estilo dos outros dispositivos de pensamento da Lenovo.

Pouco mais se sabe sobre ele por enquanto, exceto pelo fato de que terá um sistema de câmera tripla na parte de trás e uma câmara de auto-selagem de lente única no centro superior da tela. No entanto, estaremos presentes no CES durante toda a próxima semana para que possamos trazer-lhe mais do próprio espetáculo.

Até lá, aproveite as fotos e se virmos mais alguma especificação vazando on-line nos próximos dias, nós o atualizaremos.

Escrito por Rik Henderson.