A Lenovo ThinkPhone poderia ser uma nova marca da Motorola Bronco

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Lenovo não é um grande nome no espaço do smartphone, optando em vez disso por usar principalmente a marca Motorola. Mas pode haver um ThinkPhone a caminho.

Já existem alguns telefones Lenovo no mercado, mas são aparelhos de jogo hardcore que levam a sub-marca Legion. Agora, uma foto recém lançada sugere que a empresa está procurando se ramificar, com o famoso nome ThinkPad mudando de sua linha de notebooks. Talvez seja hora de dizer olá ao Lenovo ThinkPhone.

Isso se a foto, compartilhada pelo leaker Evan Blass, acabar tendo pernas. Blass sugere que a foto mostra uma versão modificada de um dispositivo Motorola que já está em desenvolvimento sob o nome de código Bronco. Blass observa que ambos "Bronco e seu suposto doppelganger Lenovo vão pelo número de modelo XT-2309", sugerindo que eles são pelo menos muito semelhantes sob sua marca diferente.

Os rumores sugerem que a Bronco poderia enviar um chip SM8475 8+ Gen 1 com 8GB ou 12GB de RAM, assim como um display FHD+. Na parte de trás, as câmeras de 50 megapixels são provavelmente baseadas em informações compartilhadas pela Blass.

A Lenovo optaria por usar a marca óbvia ThinkPhone? Esta imagem pareceria dizer que sim, com o logotipo do telescópio claramente visível na parte traseira do aparelho. Resta saber se o incrível nubbin de controle vermelho do ThinkPad também fará a mudança.

Quanto aos prazos de liberação, ninguém sabe realmente neste momento - além do fato de que estamos esperando que o Bronco seja o carro-chefe da Motorola para 2023.

Escrito por Oliver Haslam.