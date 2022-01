Vazamento de especificações para o próximo telefone para jogos da Lenovo, o Legion Y90

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Recentemente, a Lenovo começou a divulgar seu próximo telefone para jogos , o Legion Y90, no Weibo .

Embora o vídeo promocional da Lenovo tenha revelado muito sobre o design, e parece ótimo, ficamos adivinhando as especificações do dispositivo.

Agora, graças a um vazamento do notório informante Panda is Bald, temos uma ideia muito melhor do que esperar.

A Panda calcula que veremos uma grande tela Samsung AMOLED de 6,92 polegadas com taxa de atualização de 144Hz e suporte a HDR.

Em seu núcleo, devemos ver o chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 de 2022.

Para a memória, impressionantes 18 GB de RAM, combinados com 4 GB de RAM virtual adicional, nos dando um total monumental de 22 GB. Ele certamente estará pronto para percorrer suas guias do Chrome .

Espera-se que o Y90 venha com armazenamento de canal duplo, combinando sticks de 512 GB e 128 GB para um total de 640 GB de armazenamento. Um pouco estranho, mas temos certeza de que há uma boa razão.

As câmeras são encontradas no meio do aparelho e espera-se que sejam um sensor principal de 64MP ao lado de um sensor de 16MP.

Foi-se a câmera selfie pop-up como vimos no Legion Phone Duel , ela foi substituída por uma câmera tradicional com moldura, espera-se que seja um sensor Samsung GH1 de 44MP.

Para mantê-lo jogando o dia todo, o Y90 terá uma bateria de 5.600 mAh com suporte para carregamento rápido de 68W.

Também haverá motores de eixo x duplos para feedback tátil, ventoinhas duplas Frost Blade 3.0 e seis botões de jogo dedicados.

Ainda não há pistas sobre o preço ou a data de lançamento, mas está se tornando uma fera e estamos ansiosos para aprender mais.

Escrito por Luke Baker.