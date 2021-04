Lenovo Legion Phone 2 disca os recursos de jogo em até 11

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lenovo anunciou o telefone para jogos Legion de segunda geração, que será conhecido como Legion Phone Duel 2 no Reino Unido e Europa e Legion Phone Pro 2 em outras regiões, incluindo a China.

O novo modelo se baseia nas bases do Legion Phone original , mas aumenta o número de recursos voltados para os jogadores - incluindo o design.

A parte traseira do telefone é construída com três peças de vidro, a seção central elevada abrigando o logotipo RGB Legion, as câmeras e o sistema de refrigeração.

Isso porque este telefone coloca o hardware Snapdragon 888 no centro do telefone, para que ele possa aplicar resfriamento direto, usando aquele espaço no meio do telefone que você não está agarrando ao jogar.

Há um sistema de resfriamento passivo e ativo: a metade passiva inclui placas de grafite e uma câmara de vapor - bastante comum em smartphones - com a seção ativa usando pilares e túneis de cobre e ventiladores duplos para dissipar o calor.

Um desses ventiladores é visível na superfície para puxar o ar, enquanto as aberturas superior e inferior expelem o ar quente. A Lenovo diz que aumenta o desempenho térmico em 30 por cento, o que significa que o Snapdragon 888 pode trabalhar mais por mais tempo sem se estrangular porque está ficando muito quente.

Continuando, há uma tela Full HD + de 6,92 polegadas na frente deste telefone, suportando uma taxa de atualização de 144 Hz e taxa de amostragem de toque de 720 Hz. Essa é uma velocidade de amostragem de toque realmente rápida que deve reduzir o atraso de entrada em comparação com os concorrentes e dar a você uma vantagem de jogo.

A tela AMOLED suporta HDR10 + e a Lenovo está colocando isso para trabalhar aumentando o desempenho do HDR em jogos, novamente dizendo que isso significa que você terá mais chances de localizar seu oponente porque terá um visual melhor.

Também há uma série de controles de jogo que podem ser personalizados. A parte superior do telefone oferece dois gatilhos de ar em cada lado, enquanto a parte traseira oferece uma área de toque e a frente pode ser usada para suportar pressões de força, o que significa que há oito controladores adicionais com os quais você pode interagir.

Eles podem ser personalizados para o seu jogo, mas também são compatíveis com toques, pressionamento forçado, deslizamentos - há mais de 200 configurações disponíveis para obter os controles exatos que você deseja em um jogo.

Voltando à bateria, é uma célula de 5500mAh, dividida em duas células. Graças às duas portas USB-C, você pode mudar a 90W - embora seja importante notar que esta é uma média para toda a carga. Você pode carregar de 0 a 82 por cento em 17 minutos (o equivalente a 120 W), mas o estágio final da carga de 100 por cento é mais lento, levando 13 minutos.

Ainda assim, você poderá carregar totalmente o telefone em 30 minutos, usando o carregador da Lenovo e as duas portas USB.

Você pode mudar para uma porta ou pode ignorar o carregamento para apenas ligar o telefone usando o USB-C na lateral, para que possa jogar conectado à energia - evitando assim o excesso de calor.

A cereja do bolo pop-up é a câmera selfie. Como o Legion Phone original, esta câmera pop-up significa que a tela está livre de entalhes ou furos e o torna ideal para streaming ou captura de si mesmo ao jogar.

Você pode até definir um avatar personalizado se não quiser usar seu próprio rosto - e há opções diretas de transmissão ao vivo para Twitch e YouTube. A câmera frontal tem 44 megapixels.

As câmeras traseiras no meio do telefone oferecem uma câmera principal de 64 megapixels e ultra-wide de 16 megapixels.

Haverá várias versões diferentes do telefone, com a Europa recebendo o Legion Phone Duel 2 em 12/256 GB por € 799 / £ 699 ou 16/512 GB por € 999 / £ 899.

Já está em pré-venda e estará disponível a partir de maio de 2021.

Escrito por Chris Hall.