Lenovo Legion Phone Duel 2 vs ROG Phone 5: Qual é a diferença?

(Pocket-lint) - Os jogos para celular estão em alta e os telefones para jogos estão chegando em massa e rápido (literalmente) de todos os cantos. A Lenovo está lançando sua força por trás do Legion Phone enquanto a Asus está lançando seu próprio ROG Phone.

Com a chegada do Legion Phone de segunda geração - chamado de Legion Phone Pro 2 ou Legion Phone Duel 2 dependendo de onde você mora - e o ROG Phone 5 anunciado anteriormente, como esses gigantes dos jogos se comparam?

Legion Phone Duel 2: 12/256: £ 699 / € 799 16/512: £ 899 / € 999

ROG Phone 5: 8/128: € 799 12/256: £ 799 / € 899 16/256: £ 899 / € 999

ROG Phone 5 Pro: € 1199

ROG Phone 5 Ultimate: € 1299

O Legion Phone Duel 2 acaba de ser anunciado, com pré-vendas abrindo em 8 de abril e disponibilidade a partir de maio de 2021 na Europa.

O recém-lançado ROG Phone 5 estava previsto para estar disponível em março, o Pro em abril e o Ultimate em maio de 2021, mas ainda não o vimos nos canais de varejo.

Legion Phone Duel 2: 176 x 78,5 x 9,9 mm (12,56 mm de centro), 259 g

Telefone ROG 5: 173 x 77 x 9,9 mm, 239 g

O Legion Phone Duel / Pro 2 leva um design mais exuberante à versão anterior , com uma saliência na parte traseira do telefone. Essa saliência abriga o logotipo da RBG Legion, bem como a ventoinha externa, que puxa o ar frio para acionar o sistema de resfriamento ativo, com portas de exaustão na parte superior e inferior.

Ele foi projetado para segurar em paisagem e jogos, com dois conjuntos de gatilhos de toque na parte superior do telefone e um gatilho de toque adicional na parte traseira dos dois. No total, existem oito opções de controle adicionais e mais de 200 configurações.

O ROG Phone 5 possui um display de pontos na parte traseira com duas zonas RGB para combinações de cores. O ROG Phone 5 Pro e Ultimate atualizam isso para o visor ROG Vision que pode mostrar animações ou gráficos personalizados.

Os modelos ROG Phone 5 também têm acionadores de ar na parte superior, com o ROG Phone 5 Pro e Ultimate oferecendo mais duas zonas de toque na parte traseira. O ROG Phone 5 também oferece suporte a gestos de movimento programáveis para auxiliar ainda mais em seus jogos e um conector de fone de ouvido de 3,5 mm.

Dos dois, o Legion Phone se parece mais com uma unidade portátil de jogos, o ROG Phone 5 um pouco mais como um telefone.

Legion Phone Duel 2: AMOLED de 6,92 polegadas, 2460 x 1080 pixels, 144 Hz

ROG Phone 5: AMOLED de 6,78 polegadas, 2448 x 1080 pixels, 144 Hz

O Legion Phone Duel 2 expande a tela do telefone anterior para uma área de jogo mais envolvente e dando mais espaço ao redor do corpo para os controladores de toque.

Agora é uma tela AMOLED de 6,92 polegadas com taxa de atualização de 144Hz. Ele também suporta HDR10 +, tem um brilho de 1300 nits e oferece aprimoramento de HDR para seus jogos.

Além disso, tem uma taxa de amostragem de toque de 720Hz para tornar esses toques ainda mais imediatos.

Os modelos ROG Phone 5 têm uma tela menor de 6,78 polegadas, embora não haja muita coisa nela. Ele oferece uma taxa de atualização de 144 Hz semelhante e também é AMOLED, ambos oferecem uma resolução Full HD +.

ROG diz que oferece uma taxa de amostragem de toque de 300 Hz, então o Legion Phone pode apenas oferecer uma resposta um pouco mais rápida.

Legion Phone Duel 2: Snapdragon 888, 12-18 GB de RAM, 5500mAh, carregamento de 90 W

ROG Phone 5: Snapdragon 888, 8-18 GB de RAM, 6.000 mAh, carregamento de 65 W

O novo Legion Phone 2 segue o princípio do modelo anterior, dividindo a bateria em duas células e colocando o Snapdragon 888 no centro do telefone para oferecer resfriamento direto - e este sistema de resfriamento embutido pode dar melhores resultados em longas sessões de jogo.

Existem duas portas USB-C, permitindo um carregamento de até 90W, bem como um modo de bypass para alimentar o telefone diretamente durante o jogo, se desejar. É uma bateria de 5500mAh no total.

Existem opções para 12/16 / 18GB de RAM e armazenamento de 256 / 512GB da Lenovo, com ROG oferecendo mais combinações para mais opções e faixas de preço. Nem todos os modelos estão disponíveis em todas as regiões.

O ROG Phone 5 também usa o Snapdragon 888, então esperamos um desempenho semelhante, mas com 8-18 GB de RAM dependendo do modelo que você comprar. Também há opções de armazenamento de 128-512 GB, como dissemos, oferecendo mais variedade.

O ROG Phone 5 tem uma bateria de maior capacidade de 6000mAh, então pode durar mais, mas o Legion Phone Duel carregará mais rápido já que o ROG oferece apenas 65W de carga.

O ROG Phone possui uma conexão pogo pin para acessórios de encaixe, incluindo um ventilador para a parte traseira do telefone. Embora o uso de um acessório signifique que o telefone pode ter um design mais convencional do que o Legion Phone - ter um sistema de resfriamento mais avançado no telefone Lenovo pode ser mais conveniente para os jogadores.

Ambos oferecem alto-falantes estéreo duplos e ambos oferecem microfones quádruplos.

Legion Phone Duel 2: 64 MP f / 1.9 principal, 16 MP f / 2.2 grande angular, selfie de 44 MP

ROG Phone 5: 64 MP f / 1.8 principal, 13 MP f / 2.4 grande angular, macro de 5 MP, selfie de 24 MP

O Legion Phone hospeda as câmeras no centro da parte traseira do telefone para que não fiquem sob seus dedos durante o jogo, ao mesmo tempo que usa uma câmera selfie pop-up para manter a tela livre de bagunça e melhorar o streaming ou captura de experiência.

Há uma câmera principal de 64 megapixels na parte traseira apoiada por uma grande angular, mas os verdadeiros esforços do Legion Phone 2 estão na câmera frontal.

A câmera pop-up pode ser instalada quando você quiser e isso pode ser para selfies ou para streaming, com a capacidade de inserir seu rosto na imagem - ou um avatar personalizado. Há uma gama de opções específicas para streaming, permitindo que você vá ao vivo no Twitch ou no YouTube.

O ROG Phone 5 coloca sua câmera selfie na moldura na parte superior do telefone, então há uma chance de ser coberto durante o jogo em paisagem, então não será tão competente para captura ou streaming quanto a oferta da Legion.

As câmeras traseiras são semelhantes com uma câmera principal de 64 megapixels e lente ultra-grande angular, embora o ROG Phone ofereça uma câmera macro também.

A maior diferença entre esses telefones está no design. O Legion Phone Duel / Pro 2 mudou sua forma para acomodar um resfriamento mais aprimorado. Isso o torna um pouco menos convencional do que o ROG Phone, que tem um perfil muito mais "normal".

Isso poderia oscilar em ambos os sentidos: o Legion Phone 2 pode ter melhor desempenho em jogos graças ao resfriamento integrado, mas pode sofrer como um telefone normal como resultado - devido ao formato da parte de trás do telefone - é muito grosso no centro .

Quando se trata de desempenho, há muita paridade entre esses dispositivos no hardware central - mas como dissemos, o resfriamento do Legion Phone e a resposta ao toque podem dar a ele uma vantagem nos jogos.

O Legion Phone é maior e alguns podem achar que o ROG Phone tem um tamanho melhor. A câmera selfie pop-up será ótima para streaming, mas a disposição da câmera no Legion Phone é menos conveniente do que o layout mais regular no ROG Phone 5 quando se trata de fotos do dia a dia.

Do jeito que está, com base nas especificações e design, parece que o Legion Phone Duel 2 vai oferecer algo um pouco mais para aqueles que jogam muito - mas o ROG Phone 5 pode ser mais fácil de colocar no seu bolso quando você terminei.

Escrito por Chris Hall.