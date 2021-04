Lenovo Legion Phone Pro / Duel 2: data de lançamento, rumores e especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lenovo está planejando uma atualização para seu telefone dedicado a jogos, o Legion Phone.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o novo telefone.

Legion Phone Duel 2 confirmado

Como mencionamos acima, a versão anterior deste telefone foi anunciada com dois nomes: o Legion Phone Pro estava disponível na China e nos Estados Unidos, o Legion Phone Duel estava disponível no Reino Unido e na Europa.

A grande diferença eram as opções de RAM e armazenamento: o Pro estava disponível em mais variantes do que o Duel.

A nova versão, no entanto, está confirmada para se chamar Legion Phone Duel 2, baseada no título do evento ao vivo. Isso pode ser porque esta é uma transmissão em inglês - o site chinês da Lenovo tem o telefone listado como Legion Phone 2 Pro.

Exatamente como o telefone será chamado nos EUA, não sabemos.

Evento de lançamento de 8 de abril

Preço a ser confirmado

A Lenovo realizará um evento de lançamento online para o Legion Phone 2 em 8 de março. Isso foi confirmado, é amplamente anunciado no site chinês da Lenovo e na mídia social da Lenovo Legion.

Você pode encontrar os detalhes completos sobre como assistir ao lançamento aqui .

Ventilador de resfriamento traseiro

Logotipo RGB Legion

Câmera lateral pop-up

A parte traseira do Legion Phone 2 vai receber muita atenção. Graças às fotos do mundo real - bem como às imagens no próprio site da Lenovo - sabemos exatamente como o telefone ficará, embora não tenhamos as medidas exatas.

O centro da parte traseira do telefone será elevado, em contraste com a coloração branca do resto da parte traseira do telefone.

Esse painel central abrigará o logotipo RGB Legion - como vimos na geração anterior deste telefone - junto com as câmeras traseiras e um ventilador de resfriamento.

A ventoinha também parece ter elementos RGB para dar alguma iluminação - e isso torna o Legion Phone Duel 2 bastante distinto.

De frente, podemos ver que a Lenovo manteve os engastes que vimos na versão anterior deste telefone, o que significa que há um lugar para segurar este dispositivo, ideal para jogos. Isso também parece abrigar os alto-falantes estéreo.

Há uma câmera pop-up na lateral também, o que significa que a tela tem entalhes livres ou furos.

Taxa de atualização de 144 Hz

6,65 pol AMOLED provável

Não temos todos os detalhes da tela, embora saibamos que ela terá uma taxa de atualização de 144 Hz, assim como fazia antes. Na verdade, você poderá escolher a taxa de atualização de acordo com o jogo que está jogando.

Esperamos um painel AMOLED de 6,65 polegadas com resolução Full HD + como vimos antes. Foi uma ótima exibição e por isso não esperávamos nenhuma mudança.

É também uma tela plana e, como dissemos acima, terá uma testa e queixo para facilitar a pegada e reduzir os toques fantasmas durante os jogos.

Qualcomm Snapdragon 888 5G

16 GB de RAM

Bateria de 5500mAh

Carregamento duplo de 130 W

Graças a um benchmark que vazou, bem como à listagem no site chinês da Lenovo, sabemos que o Legion Phone 2 será equipado com o Qualcomm Snapdragon 888 5G . Isso significa o desempenho mais recente e conectividade extremamente rápida.

O benchmark que vazou também revelou 16 GB de RAM, embora como dissemos na introdução, esperamos que a Lenovo ofereça este telefone em vários níveis de RAM.

Anteriormente, havia tudo, desde 8 GB de RAM para cima, aproveitando a RAM e o armazenamento para oferecer uma variedade de preços diferentes.

A bateria de 5500mAh também é confirmada pelo site da Lenovo, mas esperamos que seja dividida em duas células para suportar um carregamento realmente rápido. Um boato sugeria que o carregamento com fio de 130 W seria oferecido, usando as duas portas USB-C do telefone.

Esperamos que o carregador de alta potência seja fornecido para fazer isso.

Câmera pop-up de 44 MP

Câmera principal de 64 MP?

Câmera ultra-ampla de 16 MP?

Está confirmado que haverá uma câmera frontal de 44 megapixels, que está na unidade pop-up na lateral.

É uma resolução realmente alta e esperamos que suporte streaming e inserção em vídeos para tornar sua captura mais emocionante.

Não foi dito nada sobre as câmeras na parte traseira do telefone, mas não esperamos uma grande mudança em relação ao arranjo que foi visto anteriormente, uma câmera principal de 64 megapixels e uma câmera ultralarga de 16 megapixels.

8 botões virtuais

O Legion Phone Duel 2 será feito pelos recursos de jogo que oferece. A versão anterior do telefone tinha várias coisas para melhorar a experiência.

Não ouvimos muito sobre o que você receberá no novo dispositivo, mas a adição da ventoinha de refrigeração na parte traseira sugere um sistema de refrigeração completamente novo para iniciantes e há referências a isso no site chinês.

Além disso, esperamos um ótimo sistema de captura para permitir a transmissão ao vivo do seu jogo ou capturá-lo usando a câmera frontal que você pode inserir no canto, como antes.

Também esperamos um modo de jogo altamente personalizável para colocar você no controle de seu jogo. Mas tudo isso deve ser confirmado.

Há uma cronologia dos vazamentos do Legion Phone Duel 2 até agora.

Fotos do novo Legion Phone Duel aparecem, mostrando o design do novo dispositivo.

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 6 Abril 2021

A data de lançamento do Legion Phone 2 foi confirmada em 8 de abril .

O organismo de certificação chinês lista o Legion Phone 2 Pro com carregamento de 130W.

Um resultado de benchmarking revelou alguns detalhes importantes para o Legion Phone 2.

Escrito por Chris Hall.