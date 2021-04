Evento Legion Phone 2: como assistir ao lançamento online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lenovo está se preparando para lançar seu próximo telefone para jogos, o Legion Phone Duel 2, provavelmente chamado de Legion Phone Pro 2 em algumas regiões.

Espera-se que o novo telefone sacuda o design, trazendo muito poder de jogo a preços acessíveis.

A Lenovo confirmou que o lançamento do novo telefone ocorrerá em 8 de abril de 2021 às 12:30 BST. Aqui estão os horários internacionais para sua referência:

São Francisco - 04:30 PDT

Nova York - 07:30 EDT

Londres - 12:30 BST

Europa Central - 13:30 CEST

Nova Delhi - 17:00 IST

Tóquio - 20:30 JST

Sydney - 21:30 AEST

A Lenovo confirmou que o evento será transmitido ao vivo no YouTube. Você pode assistir no vídeo incorporado acima.

Graças a uma série de vazamentos, temos uma boa ideia do que esperar do Legion Phone 2. O vídeo do evento confirma a nomeação do Legion Phone Duel 2, embora possa haver versões e nomes diferentes - suspeitamos que haverá uma Legião Phone 2 e um Legion Phone Pro 2, embora nomes e versões anteriormente diferentes aparecessem em diferentes regiões.

O Reino Unido já tinha o Legion Phone 2 Duel e esperamos o mesmo novamente. Nos Estados Unidos, provavelmente terá a nomenclatura Legion Phone Pro 2. Pode haver um Legion Phone 2 básico, mas pode ser limitado apenas à China.

Graças a um vazamento de benchmarking , vimos Qualcomm Snapdragon 888 e 16 GB de RAM alimentando este dispositivo, enquanto imagens do mundo real mostram uma pequena ventoinha de resfriamento na parte traseira do telefone, bem como o design, que cria uma seção central na parte traseira para o logotipo da Legion, o ventilador e as câmeras.

Da frente do telefone, ainda esperamos um display de 144 Hz de 6,65 polegadas com alto-falantes estéreo e uma câmera pop-up na lateral do telefone.

Foi sugerido que o carregamento de 130 W será incluído para alimentar essa bateria de célula dupla.

Escrito por Chris Hall.