Legion Phone 2 aparece em fotos do mundo real mostrando a ventoinha traseira

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lenovo já confirmou que o lançamento do Legion Phone 2 está se aproximando rapidamente - provavelmente será o Legion Phone Pro 2 em algumas regiões e o Legion Phone Duel 2 em outras - mas graças ao vazamento de imagens práticas, agora temos um boa olhada no telefone.

Como um telefone para jogos, não é nenhuma surpresa encontrar um design exuberante, baseado no que vimos anteriormente. Há uma seção no centro da parte traseira do telefone onde a Lenovo está colocando seu logotipo RGB Legion, mas também há um pequeno ventilador aqui.

Uma das tendências em telefones para jogos é ter o hardware central no centro do telefone, dividindo a bateria em duas células de cada lado.

A ideia é conseguir resfriar melhor o SoC, com opção de acessórios como clipe nas ventoinhas. Aqui, no entanto, parece que a Lenovo está optando por uma opção de resfriamento direto.

Mais uma vez, podemos ver as câmeras centralizadas nesta plataforma elevada, enquanto a frente do telefone mostra que a Lenovo está novamente optando por uma câmera selfie pop-up na lateral do telefone.

De frente, ele se parece muito com o modelo anterior, o Legion Phone Duel , com uma testa e queixo projetados para dar a você um lugar para segurar o telefone quando estiver jogando em paisagem, além de apoiar os alto-falantes estéreo.

O Legion Phone 2 tem lançamento previsto para 8 de abril na China. Fala-se de carregamento de 130W, com alimentação proveniente do Snapdragon 888 com 16 GB de RAM.

Espera-se que haja uma tela AMOLED de 144 Hz de 6,65 polegadas na frente. Esperamos várias versões diferentes do telefone para oferecer suporte a uma série de faixas de preços diferentes.

Escrito por Chris Hall.