(Pocket-lint) - O telefone para jogos Lenovo Legion original - chamado de Legion Duel no mercado europeu - parece estar recebendo uma sequência logo após o lançamento do original.

E o chamado Legion Phone Pro 2 pode suportar até 130 W de carregamento super-rápido. O que é muito insano. O modelo original suportava carregamento rápido de 90W porque, ao contrário de qualquer outro telefone naquela época ou agora, ele tem portas de carregamento USB-C duplas.

É por isso que o carregamento rápido de 65 W do dispositivo posterior poderia ser dobrado para 130 W como resultado - é tudo sobre baterias duplas e cabos duplos. Esse tipo de velocidade provavelmente carregaria o telefone de zero a totalmente em cerca de 20 minutos.

Dito isso, também há rumores de que o carregamento de 200W pode ser possível. Se isso fosse realizado, o tempo de carregamento seria em torno de 12 minutos, como uma aproximação.

Em outros lugares, diz-se que o Lenovo Legion 2 Pro vem com um sistema de resfriamento dual-turbo, processador Qualcomm Snapdragon 888, 16 GB de RAM e provavelmente seguirá os passos do original com uma tela AMOLED de 6,65 polegadas - mas talvez com um mesmo taxa de atualização mais rápida desta vez? - e câmera frontal montada na lateral.

O telefone para jogos certamente será feito sob medida para o mercado chinês, de acordo com o original, então espere vê-lo revelado lá em primeira instância. Mas esperamos que seja rapidamente disseminado em todo o mundo, pois, para o nosso dinheiro, a Lenovo parece estar fazendo o telefone para jogos mais interessante do lote - mesmo um passo além do Black Shark ou Asus ROG .

Escrito por Mike Lowe.