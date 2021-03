O próximo Legion Phone da Lenovo surge nos resultados de benchmarking

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lenovo lançou o Legion Phone em 2020 e sabemos que há uma atualização em andamento - mas agora também temos mais alguns detalhes, graças a um resultado do Geekbench.

O Legion Phone é o telefone dedicado para jogos da Lenovo e foi um dispositivo muito bom da primeira vez. Notamos em nossa análise do Legion Phone Duel que ele tinha problemas com softwares com bugs e esquentava um pouco sob os dedos - mas era um bom telefone para jogos.

Não há muitos detalhes a serem obtidos na lista do Geekbench. Há um número de modelo L70081, mas mais importante, a menção do Snapdragon 888 e 16 GB de RAM.

Isso é totalmente esperado de um novo telefone carro-chefe com foco em jogos e um avanço lógico para o telefone Legion.

Também menciona o Android 11, o que é muito bem-vindo, mas, além disso, há pouco mais a ser descoberto.

Não sabemos exatamente como a Lenovo chamará o próximo dispositivo, tendo usado o Legion Phone Pro e o Legion Phone Duel na edição anterior. Pode ser um 2 Pro ou 2 Duel - ou apenas o Legion Phone 2.

Mas sabemos que este telefone está em construção, porque foi provado no Weibo. Não foi dito muito, além do logotipo em um cubo de gelo, sugerindo que o resfriamento será o alvo.

A Lenovo reorganizou os componentes internos do Legion Phone, dividindo a bateria e colocando o SoC - sistema no chip - no centro do telefone. Isso foi feito por alguns motivos. Em primeiro lugar, dividir a bateria significava que ela poderia oferecer 90W de carga, ao mesmo tempo que significava que o hardware que produz mais calor ficava bem sob os acessórios de resfriamento de encaixe.

Curiosamente, exatamente a mesma abordagem foi adotada pelo novo ROG Phone 5 .

Podemos ver porque a Lenovo pode querer se concentrar no resfriamento para resolver isso - então parece que ele pode estar respondendo ao feedback sobre o dispositivo anterior.

Não há como dizer quando ele será lançado, mas considerando que a Asus acaba de lançar o novo ROG Phone, esperamos que a Lenovo o acompanhe em breve.

Escrito por Chris Hall.