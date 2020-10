Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lenovo anunciou que seu poderoso telefone para jogos, o Legion Phone Duel , será lançado na Europa (incluindo o Reino Unido) em breve. O telefone estará disponível em duas cores e duas variantes de memória / armazenamento.

O dispositivo estará disponível em ambas as cores anunciadas anteriormente (Vengeance Red e Blazing Blue) e virá com 12 GB de RAM e armazenamento de 256 GB ou 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

Não é apenas qualquer RAM e armazenamento, é LPDDR5 RAM e armazenamento em flash UFS 3.1, tornando-o o hardware de memória mais rápido atualmente no mercado para smartphones.

Essas duas variantes de armazenamento custarão £ 799 (ou € 899) e £ 899 (ou € 999), respectivamente, quando for lançado na Europa em breve.

Muitos dos detalhes do telefone já são conhecidos e revelados em julho de 2020, e as especificações são - francamente - de dar água na boca.

Por dentro, há o processador Snapdragon 865+, mas é equipado com um resfriamento muito eficiente para garantir que possa atingir seu desempenho máximo por longos períodos de tempo, mantendo seus jogos móveis mais exigentes funcionando sem problemas.

Ele é montado no PCB interno, que é colocado centralmente dentro do telefone para que, ao segurá-lo no modo paisagem, suas mãos não esquentem.

Tudo sobre este telefone, por dentro e por fora, foi projetado para ser usado predominantemente neste modo. A bateria, por exemplo, é na verdade duas baterias; uma bateria de 2500mAh em cada lado do PCB no meio.

A câmera selfie pop-up está embutida na lateral do telefone e há uma porta USB-C na lateral também, permitindo que os usuários carreguem e brinquem com seus telefones confortavelmente.

Até mesmo a interface do software foi otimizada para uso em paisagem em praticamente todas as áreas da interface do usuário. Além disso, há a iluminação RGB personalizável na parte traseira e botões de ombro sensíveis à pressão no lado direito.

Há - é claro - muito mais neste telefone que você pode ler em nosso recurso dedicado . Você poderá comprar o telefone no Reino Unido e na Irlanda a partir de 25 de outubro.

Escrito por Cam Bunton.