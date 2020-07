Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sabíamos que o telefone para jogos Lenovo Legion seria outra coisa. Graças a muitas provocações pelo telefone, já vimos que a câmera selfie foi projetada para sair do lado, para que você possa conversar e jogar ao mesmo tempo.

Mas não sabíamos até que ponto a Lenovo iria para criar o telefone definitivo para os jogadores. O que diferencia este telefone é que ele foi alterado consideravelmente para atender àqueles que o usarão na maioria das vezes na paisagem.

Isso não apenas explica a câmera selfie na lateral do telefone, mas o fato de as câmeras traseiras não ficarem presas no final do telefone, elas estão voltadas para o centro. Isso significa que você não vai colocar os dedos sobre as lentes o tempo todo.

Sim, o estilo exuberante - bem como a leitura de texto estampada "estiloso por fora" e "selvagem por dentro" - confere a este telefone certa individualidade e apela ao tipo de pessoa que pode querer ter luzes LED coloridas em seu PC para destacar sua personalidade. GPU. Claro, também há iluminação RGB na parte traseira deste telefone.

Por falar em entranhas, este telefone estreia o Qualcomm Snapdragon 865 Plus, tornando-o um dos telefones mais poderosos do ano. É suportado por 12 ou 16 GB de RAM e armazenamento de até 512 GB.

Há uma tela AMOLED de 6,65 polegadas na parte frontal, que adere ao full HD +, mas também oferece uma taxa de atualização de 144Hz, outro aceno aos padrões dos jogos.

Para alimentar tudo, há uma capacidade de bateria de 5000mAh, dividida em duas células de 2500mAh e com suporte a carregamento rápido de 90W. Há também duas conexões USB-C e, usando as duas, você pode carregar totalmente o telefone em 30 minutos. A divisão da bateria permitiu à Lenovo colocar o SoC no centro do telefone; então, novamente, quando você está jogando, também não está segurando a parte mais quente do telefone.

A idéia por trás da porta de carregamento lateral é que você pode jogar e carregar ao mesmo tempo, sem que um plugue fique no meio da mão.

Haverá um painel de software para controlar seu telefone, você obterá a gravação de tela que poderá sobrepor com a cabeça e a narração ao mesmo tempo, o que será compatível com aplicativos comuns de streaming. Ele até corta o fundo, para que você pareça um profissional.

O telefone também oferece som estéreo, mecanismos de dupla vibração e gatilhos ultrassônicos virtuais para ajudar a melhorar o desempenho do seu jogo.

O Lenovo Legion Duel - chamado Lenovo Legion Pro na China - será lançado na China primeiro em julho, mas será lançado em outros mercados asiáticos, latino-americanos e europeus. Atualmente, não há planos de lançamento nos EUA.

O preço ainda está para ser confirmado, mas isso foi direto para o topo da nossa lista de desejos.