O telefone para jogos Lenovo Legion já é comentado há alguns meses e parece que agora estamos nos aproximando do lançamento. Uma série de especificações, imagens e recursos foram desenterrados e juntos eles pintam uma imagem muito intrigante.

Do ponto de vista do design, o telefone para jogos Legion será bastante atraente. As imagens promocionais vazadas mostram um dispositivo com padrões impressos na parte traseira e uma câmera traseira dupla colocada bem no centro do telefone, presumivelmente para mantê-lo fora de alcance ao segurar o telefone com as duas mãos no modo paisagem.

Esse também não é o único recurso otimizado para uso em paisagem. Um dos quadros vazados do vídeo mostra claramente uma câmera pop-up para selfies, que sai da borda direita do telefone.

Além disso, o vídeo que levou a esse vazamento afirma que o telefone terá "carga rápida dupla tipo C de 90W" com um tempo de carga de 0 a 100% em apenas 30 minutos.

Se for preciso, isso certamente o tornará o telefone de carregamento mais rápido do planeta; no entanto, pelo texto, ele soa como você precisará carregá-lo de dois conectores USB-C separados para atingir essa velocidade.

Assim como o ASUS ROG Phone II, isso significa que ele tem duas portas Type-C: uma na posição usual e outra na lateral do telefone.

Para possibilitar essa velocidade de carregamento, o telefone também terá um design de bateria de dois células, semelhante ao Find X2 Pro da Oppo . Serão 2.500mAh x2, o que significa 5.000mAh no total.

O enorme vazamento foi publicado pelo pessoal da XDA Developers e indica que o telefone será alimentado pelo processador Snapdragon 865 e - como o OnePlus 8 Pro - contará com RAM LPDDR5 super rápida e armazenamento UFS 3.0.

Também há rumores de que ele possui uma tela de 144Hz com resolução fullHD + e taxa de amostragem de toque de 270Hz para controle super sensível da tela de toque.

Se isso não bastasse, o telefone Legion aparentemente também possui um poderoso sistema de alto-falante estéreo duplo composto por dois alto-falantes de 65 mm e uma grande cavidade de som dentro do telefone para amplificar o som.

A Lenovo, é claro, não é a primeira empresa a lançar um telefone para jogos. De fato, tem sido uma tendência crescente nos últimos anos. Fabricantes de telefones chineses como Xiaomi e ZTE entraram no movimento com suas submarcas Black Shark e Red Magic, e a Asus está trabalhando na terceira geração de seu ROG Phone.

Esses telefones geralmente apresentam componentes internos realmente poderosos, com resfriamento avançado e, muitas vezes, gamepads físicos, que você usa para reduzir a necessidade de usar uma tela sensível ao toque e botões de ombro personalizados sensíveis ao toque.

O telefone Legion da Lenovo está se transformando em um animal, e claramente projetado para ser usado no modo paisagem, não em retrato como a maioria dos smartphones que não são de jogos.