Os telefones para jogos continuam em alta, com a expectativa da Lenovo de lançar seu telefone para jogos Legion - que é o título de trabalho para agora - em um futuro próximo.

A empresa vem provocando o dispositivo peça por peça na China há algum tempo, mas agora concordou que um evento de revelação em julho ocorrerá. Aqui está o que sabemos até agora.

Revelação de julho de 2020

Data de venda da TBC

Preço desconhecido

A Lenovo postou no Weibo - o site social chinês - uma comunicação oficial para a data de lançamento, dizendo "julho". Não é mais do que isso: ainda não sabemos em que dia ou a que horas.

Como este é um telefone Lenovo, não esperamos vê-lo fora da China (e talvez em outros territórios limitados da Ásia). Portanto, espere que os materiais promocionais sejam muito ponderados para esse público, não para o Ocidente.

Em termos de preço, também é proibido agora. Isso levará o evento de lançamento para nos dizer com quantos ¥ você precisaria participar.

Iluminando o logotipo da legião em "Y" para trás

Acessórios adicionais do controlador

Scanner de impressão digital na tela

Para nós, uma das coisas mais interessantes sobre este dispositivo é a visualização completa de acessórios. É isso que o torna um telefone de jogos para todos os tipos de títulos. Há um gabinete com clip que parece fornecer controladores esquerdo e direito, completos com botões, joysticks e iluminação.

O telefone em si, no entanto, parece muito focado nos jogadores. É grande, possui recursos cinzelados para jogos para laptops, um logotipo "Y" da Legion na parte traseira que parece estar aceso. É um telefone de jogo completo.

Painel OLED de 6,67 polegadas

Taxa de atualização de 144Hz

270ms resposta

Quando se trata de telefones para jogos, a atualização rápida é fundamental. Diz-se que o dispositivo Legion possui uma taxa de atualização de 144Hz, combinando com os gostos do Red Magic 5G . Isso supera a faixa atual de painéis de 90-120Hz que estão entrando no mercado. É o que os jogadores esperam.

Há uma expectativa de que o painel usado seja um OLED de 6,67 polegadas, fornecendo em larga escala os ricos pretos e cores. No entanto, ainda não há nenhuma palavra sobre a resolução, e se essa será ultra-alta ou mais alta-média para o bem da duração da bateria - afinal, poucos jogos rodam em resoluções extremas.

Câmera selfie pop-up posicionada lateralmente

Câmeras traseiras duplas: 64MP e 16MP

Em vez de ir ao mar com quatro ou cinco câmeras traseiras, o telefone para jogos Legion fica com duas na traseira: pensada para ser uma unidade principal de 64MP (que, sem dúvida, usará quatro pixels em uma para a saída padrão de 16MP), juntamente com uma câmera de 16MP segundo - que consideraríamos uma unidade de grande angular.

Mas o que realmente está lá fora foi revelado na segunda fase dos vazamentos: sim, uma câmera selfie pop-up posicionada na lateral do telefone (veja a foto acima). Porque você iria querer aquilo? Portanto, quando você está segurando o aparelho com as duas mãos, no meio do jogo, pode conversar cara a cara com seus amigos de jogos. Provavelmente útil para streaming picture-in-picture - que ainda não está disponível no celular (essa Legião pode ser o dispositivo para mudar isso!).

Qualcomm Snapdragon 865+ rumores

Qualcomm SD865 mais provável

Estrutura da torre de resfriamento 3D

Divisórias duplas para tubos de calor

Bateria de 5.000mAh

Carga rápida de 90W

Há muito tempo nos dizem que este dispositivo apresentará o chipset Snapdragon 865 da Qualcomm, o padrão mais alto que provavelmente veremos em 2020. Isso traz muita energia, ideal para o desempenho de ponta.

No entanto, alguns rumores sugerem que um SD865 + poderia aparecer - essa é a próxima chegada prevista, projetada para dispositivos de jogos - mas com isso nem mesmo anunciado pela Qualcomm, duvidamos que seja provável.

O que quer que seja verdade, pedir muito ao processador superior pode causar muito calor. É por isso que se diz que o telefone para jogos Legion possui uma estrutura interna de "torre de resfriamento" com "partições duplas de tubo de calor" para atrair o calor do processador, dispersá-lo, resfriá-lo da melhor maneira possível e permitir que as velocidades de ponta sejam mantido.

Em outros lugares, espere uma grande capacidade da bateria (5.000 mAh) com carregamento rápido a 90 W - mais rápido do que o originalmente previsto. Isso pode até ser poderoso o suficiente para manter o telefone carregando durante as sessões de jogo.

Exibindo o telefone e todos os seus acessórios, a primeira imagem fez do telefone para jogos Legion uma perspectiva mais concreta.