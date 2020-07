Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os telefones para jogos continuam em ascensão. Depois de muitas provocações, a Lenovo finalmente revelou sua primeira visão neste espaço. O nome dele? O Duelo de Telefone Lenovo Legion.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o dispositivo de jogos de ponta da Lenovo - que, por acaso, é chamado de Lenovo Legion Pro para o mercado chinês (um nome muito melhor em nossa opinião).

Logotipo "Y" Legion para câmera traseira e pop-up - com efeitos de iluminação RGB programáveis

Acessórios adicionais do controlador, vendidos separadamente

Cores: Vingança Vermelho / Azul Ardente

Dimensões: 169,2 x 78,5 x 10mm

Scanner de impressão digital na tela

Peso: 236 gramas

Ele diz em letras grandes e em negrito na parte traseira: "Elegante por fora. Selvagem por dentro". Que tal isso para uma declaração de intenções?

No entanto, não está muito errado: o Legion Phone Duel traz o logotipo da Legion "Y" para trás, que ilumina, rodeado por um grande padrão em forma de X e todas as cores do arco-íris que você esperaria de um telefone de jogos extravagante.

De qualquer forma, também não é um telefone pequeno, que excede 10 mm no seu ponto mais espesso e atinge 236g.

Para nós, uma das coisas mais interessantes sobre este dispositivo é a visualização completa de acessórios. Afinal, é isso que o torna um telefone de jogos para todos os tipos de títulos.

A Lenovo está falando dos botões integrados, pois existem "joystick virtual e dois botões de gatilho ultrassônicos" e o telefone possui "motores hápticos duplos [para] fornecer feedback realista" quando você está tocando.

Há uma ênfase real no uso em paisagem, ou "modo horizontal", como a Lenovo chama. É por isso que existe uma câmera selfie pop-up montada na lateral, em vez de estar no topo. Essa é a primeira vez!

Painel AMOLED de 6,65 polegadas

Resolução de 2340 x 1080

Taxa de atualização de 144Hz

Resposta 240ms

Quando se trata de telefones para jogos, uma taxa de atualização rápida é fundamental. E o telefone Legion tem toda a importante taxa de atualização de 144Hz, combinando com os gostos do Red Magic 5G . Isso vai além da faixa atual de painéis de 90-120Hz que estão entrando no mercado, combinando com o também próximo Asus ROG Phone 3 . É o que os jogadores esperam.

Também é um painel grande, de 6,65 polegadas na diagonal, com uma resolução de 2340 x 1080 - que, embora alta, não é a resolução de 1440 x 3120 que foi originalmente especificada. Provavelmente, para o melhor, para não destruir a vida da bateria.

Câmera selfie pop-up posicionada lateralmente

Câmeras traseiras duplas: 64MP e 16MP

Quatro microfones com cancelamento de ruído

Em vez de ir ao mar com quatro ou cinco câmeras traseiras, o telefone para jogos Legion fica com duas na traseira: uma unidade principal de 64 megapixels (que usa quatro pixels em uma para saída padrão de 16 MP), ao lado de uma segunda unidade grande angular de 16 MP.

Mas o que realmente existe é a câmera selfie pop-up posicionada na lateral do telefone. No entanto, faz todo o sentido o que é este telefone: jogos, no modo paisagem, para que você possa ter um feed ao vivo adequado para certos jogos e streaming. É bastante inteligente - mesmo que não seja prático para todos os cenários.

Adicione quatro microfones com cancelamento de ruído e o Legion Phone Duel está bem equipado para captar a voz do jogador e não do ambiente.

Baterias duplas de 2.500mAh - total de 5.000mAh, carga rápida de 90W via USB-C duplo

Qualcomm Snapdragon 865 Plus, até 16 GB de RAM

Tubo de cobre para dissipação de calor

Sistema de refrigeração líquida dupla

512GB UFS 3.1 de armazenamento

Sub-6GHz 5G

Alto-falantes de 6dB

O Legion Pro é o primeiro telefone a ser lançado com a plataforma Qualcomm Snapdragon 865 Plus . Esse é o chipset mais poderoso de 2020, novamente uma grande declaração de intenção sobre o quão poderoso é este telefone. Combine isso com 16 GB de RAM como padrão (o comunicado de imprensa diz que os 12 GB são a versão opcional!) E você terá uma fera de um telefone.

Ao jogar, você pode pedir muito ao processador, o que pode causar muito calor. É por isso que o telefone para jogos Legion é projetado com o resfriamento em mente. Ele usa um sistema duplo de refrigeração líquida, tubos de cobre para dissipação de calor e divide as baterias e as posiciona longe da placa lógica para ajudar a prolongar a vida útil e manter a temperatura baixa.

A bateria sendo dividida em duas células de 2.500mAh é o motivo pelo qual o Legion Phone Duel pode atingir uma velocidade de carregamento rápido tão alta. Seu sistema de 90W é um dos mais rápidos - a Lenovo diz que pode cobrar de mortos a 50% em apenas 10 minutos - usando dois terminais USB-C para carregar o dispositivo. Isso pode até ser poderoso o suficiente para manter o telefone carregando durante as sessões de jogo.

Fazer parte da plataforma SD865 + significa que 5G também é a norma - disponível aqui na forma sub-6G, fornecendo "até 2,52 Gb / s", de acordo com a Lenovo.

Também há uma câmara acústica - um dos benefícios de ter um dispositivo tão espesso, que supomos - que os alto-falantes aproveitam, podendo produzir até 6dB de saída, tornando esse talvez o telefone mais alto de todos os tempos (não apenas visualmente, mas também). audivelmente também).

Preço: ¥ 9999 na China

£ 1135 / € 1250 / $ 1430

Então, quando você pode colocar suas luvas em um desses telefones de jogos hardcore? Que ainda não sabemos.

Dado que a Lenovo nomeou o dispositivo de Legion Phone Dual para alguns territórios e o Legion Phone Pro para a China, no entanto, sugere que pode ser um lançamento raro e mais amplo para a marca - que normalmente não libera telefones fora do mercado Chinease.

Em termos de preço, um varejista chinês revelou o preço esperado de 999 9999 - que é £ 1135 / € 1250 / $ 1430 em termos equivalentes - alguns dias antes do lançamento. Esses preços, sem dúvida, serão mais altos fora da China por várias razões fiscais, tributárias e de importação.

Oficial do telefone para jogos Lenovo Legion Duel: câmera montada na lateral, USB duplo C

Este vídeo do YouTube mostra a unidade de câmera pop-up do telefone Legion.

Jingdong confirma o preço de 9999, carregamento rápido de 90W, tela de 144Hz, SD865 Plus e mais .

A Lenovo confirmou que o telefone Legion será anunciado na China em 22 de julho.

A Qualcomm anunciou um novo hardware - o Snapdragon 865 Plus - oferecendo mais potência para mais experiências com smartphones. Pensa-se que este seja o telefone Lenovo Legion.

Imagens promocionais vazadas para o telefone de jogos Legion revelam um design estranho e alguns outros detalhes.

Exibindo o telefone e todos os seus acessórios, a primeira imagem fez do telefone para jogos Legion uma perspectiva mais concreta.

A Qualcomm confirmou uma série de telefones que serão equipados com o Qualcomm Snapdragon 865, incluindo o nome do novo telefone para jogos Lenovo Legion.