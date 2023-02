O Leitz Phone 2 é uma placa de telefone de boa aparência que oferece uma câmara de som impressionante, mas não se deve comprá-lo. Em vez disso, compre o Sharp Aquos R7.

Primeiro, vamos começar com o bom material. O telefone Leitz Phone 2 é um telefone construído pela Sharp para a máquina fotográfica Leica. Vem com um chip Snapdragon 8 Gen 1 dentro e tem um ecrã OLED de 6,6 polegadas, uma bela bateria grande de 5.000mAh, e uma enorme câmara traseira que Leica afirma ser o "maior sensor de sempre num smartphone". Também vem com uma tampa de poeira para essa lente. Leica está muito interessada em salientar que as fotografias tiradas nas suas câmaras - e telefones - têm uma certa forma de olhar que as torna "inconfundíveis". Por isso, há isso.

E fica muito bem. Mas é caro e vende-se por 225,360 ienes (cerca de $1,588). Ou será quando for à venda exclusivamente através do SoftBank a 18 de Novembro. Portanto, as probabilidades são de não poder comprá-lo de qualquer forma.

O verdadeiro problema é o elefante na sala - o Sharp Aquos R7, no qual o Leitz Phone 2 se baseia. E está disponível por cerca de 200 dólares a menos, também.

Não obterá a marca Leica, é claro. Também não receberá os widgets específicos da Leica que mostram imagens tiradas pelos proprietários da Leica e quando será a Hora de Ouro. Mas se nada disso for importante para si, a Sharp é provavelmente a melhor compra.

Embora se já leu até aqui os detalhes de um telefone Leica, provavelmente já está à procura de uma forma de fazer uma encomenda para um dos seus.

Tem mesmo bom aspecto.