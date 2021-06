Leica acaba de anunciar seu próprio telefone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Leica é um dos nomes mais históricos da fotografia, e seu logotipo red dot é tão reconhecível quanto os símbolos que vêm nesse campo, sinônimos de qualidade e preço. Também está cada vez mais aberto a parcerias com fabricantes de smartphones nos últimos anos.

Isso viu sua tecnologia aparecer nos modelos top de linha da Huawei, em particular nos últimos tempos, emprestando algum prestígio às suas habilidades fotográficas. As coisas tomaram um rumo interessante agora, porém, na forma de um aparelho recém-anunciado, exclusivo para o Japão.

O Leica Leitz 1 é um telefone que se apresenta como 100% Leica, a marca principal e central, em vez de se esconder em algum lugar no fundo. Sem surpresa, isso significa uma configuração de câmera de aparência excelente, com um sensor de uma polegada de 20 MP ao lado de uma lente ultra larga af / 1.9 para fotos mais amplas.

O primeiro deles é o maior sensor que um telefone pode ter agora, então os resultados provavelmente serão impressionantes. Longe das câmeras, porém, as coisas ficam um pouco interessantes. O design e as especificações deste telefone são literalmente idênticos aos do Sharp Aquos R6, um pouco mais antigo, e o módulo da câmera pode ter sido redesenhado, mas possui os mesmos componentes também.

Assim como o Aquos R6, você terá uma bela tela OLED de 120 Hz, embora não tenha uma tampa de lente Leica atraente, algo que novamente o marcará no mundo da fotografia por telefone. Então, este pode ser mais sobre a marca do que qualquer outra coisa, mas se você é um fã da Leica, isso pode ser mais do que suficiente para você.

O preço que vem anexado, de 187.920 ienes (£ 1.250 ou $ 1700) também é um grande desafio, mas como mencionamos, é um pouco parecido com o curso para o hardware Leica.

Escrito por Max Freeman-Mills.