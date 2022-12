Huawei Mate 60 e P60 deram a dica para um lançamento em março de 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Huawei poderia anunciar não um, mas dois novos telefones em março de 2023 com a série Mate 60 e a série P60 que, segundo rumores, seriam lançados juntos.

Essa seria uma nova abordagem para a Huawei que normalmente envia as duas linhas com meses de intervalo. Entretanto, pensa-se que a empresa está se preparando para anunciá-los simultaneamente. Mas as esperanças anteriores de que os telefones poderiam usar os chips internos da Huawei parecem ser frustradas, com rumores agora apontando para a empresa pedindo emprestado à Qualcomm em seu lugar.

Um leaker afirma que a série Mate 60 virá com o chip Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm batendo em seu coração, com o codinome SM8525 sendo usado. Também se pensa que o dispositivo será um telefone 4G, o que significa que não haverá conectividade celular de alta velocidade aqui.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

As coisas poderiam ser ainda piores para a série P60, sendo que o Snapdragon 8 Gen 1 deverá ser usado aqui. Novamente, é de se esperar apenas 4G, o que pode ou não fazer uma grande diferença nas escolhas de compra das pessoas. Se a 5G tem sido uma grande melhoria para a maioria é um assunto para debate, mas não há dúvida de que a falta da 5G faz com que qualquer telefone novo se sinta imediatamente datado.

É a Semana de Segurança Doméstica em Pocket-lint Por Britta O'Boyle · 8 Agosto 2022 É a Semana de Segurança Doméstica toda esta semana em Pocket-lint. Aqui está o que esperar.

Se a Huawei de fato pretende anunciar estas duas linhas em março, certamente devemos esperar ouvir mais sobre elas em breve - afinal de contas, as fugas são difíceis de parar.

Escrito por Oliver Haslam.