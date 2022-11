O Mate X3 de Huawei pode ser um retorno à forma e pode ser lançado em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo telefone dobrável a vir da Huawei pode ser um dispositivo de bandeira, oferecendo uma tela interna e muito mais - e pode chegar em breve, também.

O mais recente telefone dobrável a sair do Huawei foi o Mate Xs 2 que apresentava uma tela externa em vez da configuração interna mais usual. Isso significava um visual interessante, mas alguns estavam preocupados se aquela tela poderia ser danificada. A próxima dobrável de Huawei deverá ser um retorno ao plano do Mate X2, com um novo boato afirmando que chegará mais cedo do que você poderia esperar.

O relato Weibo de Wangzai Sabe Tudo afirma que o dispositivo será semelhante ao Galaxy Z Fold 4, o que significa que também será dobrado com a tela por dentro - presumivelmente com uma menor por fora, também. Além disso, o mesmo leaker afirma que a tábua está agora na fase de produção em massa, o que significa que está prototipada e pronta para ser produzida.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Para isso, pensa-se que o protótipo atual está sendo entregue a outros departamentos dentro de Huawei, sugerindo que um anúncio oficial pode não estar muito distante.

Quanto ao que estará no interior, pensa-se que uma versão 4G apenas do Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm será usada. Embora isso possa perder a conectividade 5G, ainda esperamos que seja agradável e rápida.

Ainda assim, se o Hauwei Mate X3 for lançado em breve, ainda não sabemos exatamente quão cedo isso poderá ser. É hora de manter esses ouvidos no chão e os dedos cruzados se você for fã de telefones dobráveis.

Escrito por Oliver Haslam.