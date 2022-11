Huawei teases iPhone 14 tipo comms de satélite para seu Mate Xs 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Huawei provocou o que parece ser capacidade de comunicação via satélite para o Mate Xs 2, com um anúncio oficial chegando esta semana.

O teaser veio através da página Huawei Weibo e do canal YouTube, com um vídeo mostrando como alguém será capaz de usar seu Mate Xs 2 para se comunicar com alguém, mesmo quando ele estiver no meio do nada. É um recurso que a Apple anunciou ao lado da revelação do iPhone 14 em setembro, mas agora vai ter uma nova competição.

No entanto, a essência parece ser essencialmente a mesma. As pessoas serão capazes de enviar mensagens curtas via satélite quando não estiverem mais ao alcance das torres celulares ou Wi-Fi. É um recurso projetado especificamente para situações de emergência, com as pessoas tendo que usar um software embutido para obter linha de vista com um satélite antes de enviar sua mensagem. Caso contrário, simplesmente não vai funcionar.

Huawei diz que estará usando satélites Beidou para seu novo recurso, enquanto os iPhones da Apple se conectam aos da Globalstar.

Podemos esperar mais informações sobre a nova funcionalidade em 5 de novembro, quando a Huawei realizar uma conferência especial de desenvolvedores na China. O Mate Xs 2 seria o primeiro dobrável do mundo com suporte para comunicações de emergência via satélite, é claro, embora não estejamos certos de quão confortáveis estaríamos usando um telefone benigno no topo de uma montanha ao vento e na neve.

Escrito por Oliver Haslam.