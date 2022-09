Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tendo já lançado o telefone na China, a Huawei anunciou agora que seu último carro-chefe ultra premium - o Mate 50 Pro - estará chegando à Europa e a outros mercados globais.

A grande diferença entre isto e a versão lançada na China, é que a versão global - primeiro - não suporta o recurso de conexão via satélite e - segundo - roda o EMUI 13 baseado no código aberto Android, não o HarmonyOS.

Sábio no design, há uma unidade de câmera redonda proeminente na parte de trás, e está carregada com algumas capacidades de primeira linha, o que poderia tentar os fotógrafos.

A câmera principal é o que Huawei chama de 'Ultra Aperture Camera', com um sensor RYYYB de 50 megapixels, estabilização óptica da imagem e a capacidade de mudar manualmente a abertura entre f/1.4 - f/4.0, para controlar sua captura de luz e profundidade de campo.

É unida por uma câmera ultrawide de 13 megapixels que também funciona como uma macro câmera, depois há uma câmera de zoom periscópio telefoto com zoom óptico de 3,5x e zoom digital/híbrido de até 100x.

Há também uma série de sensores adicionais, como o sensor multi-espectro para ver freqüências adicionais de luz não vistas pelo olho humano, depois um sensor de luz de proximidade e um sensor de foco automático a laser, para ajudar a tornar o foco mais rápido e mais preciso.

Huawei diz que este é também seu smartphone mais durável até agora, graças a um material que ele chama de "Kunlun Glass", que torna o telefone mais resistente a quedas do que os modelos anteriores. Além disso, você obtém IP68 de resistência a água e poeira.

Os modelos com suporte de vidro são à prova d'água até dois metros, onde a versão em couro vegan tem ainda melhor resistência à água e pode sobreviver até 6 metros.

Outras especificações incluem uma bateria de 4700mAh com suporte para a tecnologia de carga rápida SuperCharge de 66W da Huawei e carga sem fio de 50W. É alimentada pela última plataforma Snapdragon 8+ Gen 1, garantindo um desempenho super rápido, com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento ou 8GB de RAM e 512GB de armazenamento.

As especificações da tela são igualmente impressionantes. Possui um OLED de 6,74 polegadas com taxas de atualização de até 120Hz, suporte para mais de um bilhão de cores e uma resolução de 2616 por 1212 pixels.

Este visor apresenta um entalhe no topo - uma raridade em 2022 - e por uma boa razão: ele contém um sistema de destravamento facial com detecção de profundidade 3D, semelhante ao recurso FaceID do iPhone.

Como sempre com os telefones Huawei recentes, os aparelhos são enviados sem suporte para 5G e não apresentam o Google Play Services. Entretanto, você pode descobrir que com o AppGallery e Petal Search, você pode obter seus aplicativos mais usados de outras maneiras, se você estiver disposto a trabalhar em torno da forma menos intuitiva de obtê-los.

Com um preço fixado em 1299 euros para os modelos de vidro preto e prata, e 1399 euros para a opção de couro vegan, é muito dinheiro para colocar para o telefone com estas limitações. Mas a Huawei espera que sua impressionante lista de especificações de bandeiras atraia os compradores.

Escrito por Cam Bunton.