Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O lançamento do Huawei Mate 50 pode não se registrar para seu cliente típico de smartphone fora da China. Desde que a empresa caiu em falta com as sanções dos EUA e não conseguiu usar o Android do Google, o apetite pelos telefones diminuiu para aqueles fora da pátria.

Mas há um detalhe digno de nota no lançamento deste telefone: ele suporta o envio de mensagens via satélite. Rumores têm circulado sobre a Apple oferecendo algum tipo de conectividade via satélite no iPhone 14, mas parece que a Huawei queria bater a Apple até o fim.

A família Huawei Mate 50 sempre foi sobre inovação, o segundo telefone principal do ano da Huawei atrás dos aparelhos Huawei P - e 2022 não é diferente.

As manchetes podem ser captadas pelo fato de que o Mate 50 Pro oferece uma câmera de abertura variável - e não uma solução de software como a maioria dos telefones oferece, mas usando um obturador físico com lâminas.

Ele também oferece impermeabilização para um padrão IP68, é protegido pelo vidro Kunlun no visor OLED de 6,74 polegadas - e há uma gama de cores, incluindo um tentador couro laranja.

O mais interessante é que a Huawei está usando o Snapdragon 8+ Gen 1 nestes telefones, em vez de seu próprio hardware Kirin. Não há nenhuma menção às especificações da antena (que presumivelmente teria que acomodar o lado da comunicação via satélite), mas isto nos sugere que o hardware da Qualcomm irá suportar esta tecnologia. Uma coisa a ser notada é que é apenas 4G - não há 5G em oferta.

Mergulhando nos detalhes das mensagens via satélite, Huawei diz que isto funciona na rede Beidou da China e parece que isto só está disponível na versão chinesa do telefone - o que faz sentido, uma vez que está se conectando a uma rede de satélite chinesa com cobertura principalmente na região da China.

Atualmente isto está oferecendo apenas o envio de mensagens e - espere por isso - as letras pequenas no site chinês da Huawei sugerem que ele pode suportar apenas o envio de mensagens, não a recepção.

Ainda assim, lembre-se desta data e lembre-se deste telefone - pois este parece ser o primeiro smartphone de consumo a oferecer mensagens via satélite, mas certamente não será o último.

Se você estiver interessado no Huawei Mate 50 para a interface de usuário EMUI 13, a câmera de 50 megapixels Ultra Aperture (f/1.4-f/4.0), 13 megapixels ultrawide e 64 megapixels telefoto, então ele estará disponível em algumas regiões, mas ainda não há nenhuma palavra sobre preço ou data.

Escrito por Chris Hall.